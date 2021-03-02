Острів Калем, який розташований за 500 метрів від узбережжя Туреччини та відомий під назвою "Мальдіви Егейського моря" – виставили на продаж. Його можна придбати за 400 мільйонів турецьких лір (55 мільйонів доларів).

На території острова присутні джерела геотермальної води. Саме тому він може стати вдалою інвестицією для розвитку туристичного та оздоровчого бізнесу.

Читайте також Туристу на замітку: скільки коштує дістатися до Єгипту і Туреччини з різних міст України

Завдяки своєму розташуванню острів має причали, придатні для застосування протягом року. Такого блакитного бірюзового кольору води немає ніде, – зазначив експерт з інвестицій Еврім Кирмизиташ Башаран.

Він також повідомив, що островом вже зацікавився покупець із Туреччини.

Острів Калем розташований на відстані 500 метрів по морю від села Бадемлі й на південний схід від грецького острова Лесбос. В середні віки він належав Візантії, а з її знищенням в 1453 році перейшов до Османської імперії. Згідно з лозаннським мирним договором 1923 року острів залишився в складі Туреччини.

Відзначимо, раніше ми писали про цікавий інтернет-сайт Private Islands Inc. з вільними островами у світі, які можна придбати. Беззаперечно, коштують вони дорого. Проте помріяти можна, та й сам сайт вас зацікавить.

Також курортний острів у Південній Кореї став ідеальною Instagram-локацією. Його повністю пофарбували у фіолетовий колір, щоб залучити туристів.