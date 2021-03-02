За 55 мільйонів доларів: "Мальдіви Егейського моря" виставили на продаж
Острів Калем, який розташований за 500 метрів від узбережжя Туреччини та відомий під назвою "Мальдіви Егейського моря" – виставили на продаж. Його можна придбати за 400 мільйонів турецьких лір (55 мільйонів доларів).
Джерело:видання Cumhuriyet
На території острова присутні джерела геотермальної води. Саме тому він може стати вдалою інвестицією для розвитку туристичного та оздоровчого бізнесу.
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Завдяки своєму розташуванню острів має причали, придатні для застосування протягом року. Такого блакитного бірюзового кольору води немає ніде, – зазначив експерт з інвестицій Еврім Кирмизиташ Башаран.
Він також повідомив, що островом вже зацікавився покупець із Туреччини.
Відзначимо, раніше ми писали про цікавий інтернет-сайт Private Islands Inc. з вільними островами у світі, які можна придбати. Беззаперечно, коштують вони дорого. Проте помріяти можна, та й сам сайт вас зацікавить.
Також курортний острів у Південній Кореї став ідеальною Instagram-локацією. Його повністю пофарбували у фіолетовий колір, щоб залучити туристів.
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