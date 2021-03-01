На південно-західному узбережжі Південної Кореї вирішили залучити туристів пофарбувавши буквально ціле місто у фіолетовий колір.

Проєкт був задуманий ще 2015 року, коли в провінції запланували "створити привабливі острівні напрямки".

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Дахи й стіни 400 житлових будинків, старі телефонні будки та відома туристична локація – міст до острова Бакджи тепер мають фіолетові відтінки. Мешканці острова і адміністрація у такий спосіб вирішили залучити туристів.

Всього на островах Банвол і Бакджи проживає близько 150 осіб, велика частина з яких працює в сільському господарстві.

Щоб посилити "пурпурний брендинг", тут також зайнялися посадкою рослин відповідних кольорів. На островах висадили близько 30 000 айстр. Ця польова квітка теж має відповідний відтінок фіолетового. Також створили понад 230 000 квадратних футів лавандових полів, – уточнюють у виданні.

На кожному острові з'явилися й "фіолетові" ресторани, кафе, готель і пункт прокату велосипедів.

Острів в Кореї повністю пофарбували у фіолетовий колір / Courtesy of Shinan County Office

Острів розташований приблизно за шість годин їзди на автобусі або машині від Сеула. За даними CNN, з червня по серпень минулого року незвичайну локацію відвідали понад 100 000 осіб, що на 20% більше, ніж у попередньому 2018-му році.