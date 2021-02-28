Китайська Швейцарія: вражаючі фото маловідомого регіону Гуйчжоу
Гуйчжоу – гірська багатонаціональна провінція на південному заході Китаю. Цей регіон ще називають "китайською Швейцарією", адже більшість території покрита горами, лісами, річками та водоспадами.
Джерело:24 канал
Гуйчжоу також найбільш екологічно чистий регіон Китаю. Це місце дуже популярне серед туристів як місцевих, так і з інших країн світу. Пропонуємо дізнатися про красу Гуйчжоу і його визначні пам'ятки.
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Водоспад Хуангошу
Це одне з найпопулярніших і вражаючих місць в Гуйчжоу. Він також один з найбільших водоспадів в Азії: його висота становить 77,8 метра, а ширина – 81.
Один з найбільших у світі водоспад Хуангошу / Фото Getty Images
Водоспад Хуангошу є найулюбленішим місцем туристів / Фото Getty Images
Карстові печери Чжіцзінь
Ще одна важлива природна пам'ятка регіону. Вузькі проходи змінюються величезними просторами, а перепад висоти іноді становить 150 метрів. Загалом печери простягаються на 10 кілометрів.
Важлива природна пам'ятка регіону – печери Чжіцзінь/ Фото Getty Images
Печери Чжіцзінь простягаються на 10 кілометрів / Фото Getty Images
Гора Фаньцзіншань
Ця гора внесена в список природних об'єктів ЮНЕСКО. Свою назву вона отримала ще за часів династії Мін, що в перекладі означає "буддійський рай". Це місце є важливою буддійської святинею, на ній збереглося єдине святилище Будди Мілефо.
Гора Фаньцзіншань внесена в список природних об'єктів ЮНЕСКО / Фото Getty Images
Гора Фаньцзіншань є важливою буддійської святинею / Фото Getty Images
Села етнічних меншин
На території провінції Гуйчжоу проживає понад 44 етнічні групі, які становлять третину населення регіону. Найбільш відомі народності – мяо, донг, шуй, буї. Через тривалу ізольованість і важкодоступність регіону традиційний побут, звичаї та вірування цих народів збереглися, що є дійсно унікальним явищем для Китаю.
Село Чжао Сін / Фото Getty Images
Традиційний костюм мяо в етнічному селі Лангде Мяо / Фото Getty Images
Село Дун Чжаосін, Барабанна вежа / Фото Getty Images
Етнічні жінки мяo носять традиційні сукні та головні убори / Фото Getty Images
Дерев'яний будинок у селі Чжаосін / Фото Getty Images
Стародавнє місто Чженьюань
Це місто було засноване понад 2 тисячі років тому. Його площа складає лише 3,1 квадратних кілометра. Тут налічується понад 160 історичних та природних пам'яток: печери, палаци, павільйони, храми і навіть старовинні пристані. Серед них особливо знаменитий мальовничий район річки Уян і елегантний древній комплекс в печері Цінлун.
Стародавнє місто Чженьюань / Фото Getty Images
Міст Дуге
Це один з найвищих мостів у світі. Розташований він на автодорозі Гуаньлін – Сін'я. Висота від річки Бейпаньцзян до конструкції становить 566 метрів, а його загальна довжина – 1 341 метр. Міст з'єднує дві важливі провінції: Юньнань і Гуйчжоу.
Міст Дуге / Фото Getty Images
Міст Дуге один з найвищих мостів у світі / Фото Getty Images
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Гігантський радіотелескоп FAST
Five hundred meter Aperture Spherical Telescope – найбільший в світі радіотелескоп, за допомогою якого вчені можуть отримувати нові дані з космосу. Його загальна площа рівноцінна 30 футбольним полям. Цікаво, що в радіусі 5 кілометрів навколо телескопа блокуються всі види зв'язку. Це необхідно для отримання чистих даних із всесвіту.
Найбільший в світі радіотелескоп FAST / Фото Getty Images
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