Гуйчжоу - горная многонациональная провинция на юго-западе Китая. Этот регион еще называют "китайской Швейцарией", ведь большая часть территории покрыта горами, лесами, реками и водопадами.

Гуйчжоу также наиболее экологически чистый регион Китая. Это место очень популярно среди туристов как местных, так и из других стран мира. Предлагаем узнать о красоте Гуйчжоу и его достопримечательностях.

Интересно Грузия открывает свои границы для украинцев: при каком условии можно въехать в страну

Водопад Хуангошу

Это одно из самых популярных и впечатляющих мест в Гуйчжоу. Он также является одним из крупнейших водопадов в Азии: его высота составляет 77,8 метра, а ширина – 81.



Один из крупнейших в мире водопад Хуангошу / Фото Getty Images



Водопад Хуангошу является любимым местом туристов / Фото Getty Images

Карстовые пещеры Чжицзинь

Еще одна важная природная достопримечательность региона. Узкие проходы сменяются огромными пространствами, а перепад высоты иногда составляет 150 метров. В целом пещеры простираются на 10 километров.



Важная природная достопримечательность региона – пещеры Чжицзинь / Фото Getty Images



Пещеры Чжицзинь простираются на 10 километров / Фото Getty Images

Гора Фаньцзиншань

Эта гора внесена в список природных объектов ЮНЕСКО. Свое название она получила еще во времена династии Мин, что в переводе означает "буддийский рай". Это место является важной буддийской святыней, на ней сохранилось единственное святилище Будды Милефо.



Гора Фаньцзиншань внесена в список природных объектов ЮНЕСКО / Фото Getty Images



Гора Фаньцзиншань является важной буддийской святыней / Фото Getty Images

Села этнических меньшинств

На территории провинции Гуйчжоу проживает больше 44 этнических групп, составляющих треть населения региона. Наиболее известные народности – мяо, донг, шуй, буи. Из-за длительной изолированности и труднодоступности региона традиционный быт, обычаи и верования этих народов сохранились, что является действительно уникальным явлением для Китая.



Село Чжао Син / Фото Getty Images



Традиционный костюм мяо в этническом селе Лангде Мяо / Фото Getty Images



Село Дун Чжаосин, Барабанная башня / Фото Getty Images



Этнические женщины мяo носят традиционные платья и головные уборы / Фото Getty Images



Деревянный дом в селе Чжаосин / Фото Getty Images

Древний город Чжэньюань

Этот город был основан более 2 тысяч лет назад. Его площадь составляет всего 3,1 квадратных километра. Здесь насчитывается больше 160 исторических и природных достопримечательностей: пещеры, дворцы, павильоны, храмы и даже старинные пристани. Среди них особенно знаменит живописный район реки Уян и элегантный древний комплекс в пещере Цинлун.



Древний город Чжэньюань / Фото Getty Images

Мост Дуге

Это один из самых высоких мостов в мире. Расположен он на автодороге Гуаньлин – Синъя. Высота от реки Бейпаньцзян до конструкции составляет 566 метров, а его общая длина – 1341 метр. Мост соединяет две важные провинции: Юньнань и Гуйчжоу.



​Мост Дуге / Фото Getty Images



Мост Дуге один из самых высоких мостов в мире / Фото Getty Images

Узнайте также Украинцы без виз теперь могут путешествовать в Гренаду: это государство в Карибском море

Гигантский радиотелескоп FAST

Five hundred meter Aperture Spherical Telescope – крупнейший в мире радиотелескоп, с помощью которого ученые могут получать новые данные из космоса. Его общая площадь равноценна 30 футбольным полям. Интересно, что в радиусе 5 километров вокруг телескопа блокируются все виды связи. Это необходимо для получения чистых данных из Вселенной.



Крупнейший в мире радиотелескоп FAST / Фото Getty Images