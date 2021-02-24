С 1 марта 2021 года Грузия упрощает правила въезда для иностранных туристов, в том числе граждан Украины.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что теперь, чтобы попасть на территорию страны, будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделан не позднее, чем 72 часа до въезда.

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Отмечается, что на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

Армения, Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем сегодня действующий режим, – говорит Гарибашвили.

Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах кроме выходных дней в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта, пишет Интерфакс-Украина. Впрочем, комендантский час с 21:00 до 5:00 остается в силе.