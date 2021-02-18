Правительство Кипра планирует с 1 марта открыть свои аэропорты для туристов. Однако теперь все страны будут иметь свой цвет по риску распространения COVID-19.

Средиземноморский остров принял систему светофоров для стран-членов ЕС и третьих стран, таких как Великобритания и Израиль.

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Применяя поэтапный подход, органы власти заявили, что все прибывшие с 1 по 31 марта с "зеленых" стран будут вынуждены пройти бесплатный ПЦР-тест по прибытии, при этом требование отменят 1 апреля.

Туристы из стран "желтого" цвета обязаны сделать ПЦР-тест за 72 часа до поездки.

Тем, кто прибывает из "красных" стран нужно этот же тест, но сделан до и после прибытия на остров.

В сообщении отмечается, что "цветное разграничения" будут менять каждую неделю.

По данным Worldometer, по состоянию на 18 февраля 2021 года на Кипре обнаружено 32 828 случаи заражения коронавирусом, из них 227 летальных.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что границы стран ЕС останутся закрытыми для граждан Украины для безвизовых поездок еще несколько месяцев.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.