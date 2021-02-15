На итальянском острове Сардиния в Средиземном море этим летом будут пускать туристов, которые подтверждения полной вакцинации от COVID-19.

Это решение приняли властей. Отметили, что к началу летнего сезона подготовят систему по контролю за соблюдением правил.

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"Те, кто въезжать на Сардинию, будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный тест и они вакцинированы", – сказал губернатор Кристиан Солинас.

А вот в итальянском городке Онифери, что расположенном на этом же острове, местным жителям официально запретили "болеть, требовать лекарства и заражаться коронавирусом". Таким образом пытаются привлечь внимание центральной власти к проблемам маленького городка.

15 февраля Италия планировала открыть популярные горнолыжные курорты. Однако, так и не сделала этого из-за распространения новых штаммов COVID-19 и установления более жестких карантинных ограничений в некоторых регионах страны.

Лоукостер SkyUp весной запустит рейсы из Украины в Италию. Из Львова в Бергамо и из Киева в Бари. В летнем сезоне 2021 компания Lumiwings планирует запуск рейсов из Одессы в Форли и Перуджи.

Ситуация с коронавирусом в Италии

По данным Worldometer, по состоянию на 15 февраля 2021 в Италии обнаружены 2,7 миллионов случаев заражения коронавирусом, 2,2 миллиона человек выздоровели, 402 тысячи болеют, а летальных случаев – 93,5 тысячи.