Украинские туристы застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Вопрос их возвращения решают дипломаты с туроператором.

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Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет, – пишет Николенко.

По его словам, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения на Родину.

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021

Напомним, ранее мы писали об инциденте, который произошел с самолетом Boeing 757 DHL. Его грузовой люк открылся на высоте 1600 метров.

Добавим, авиакомпания МАУ стремится помочь пассажирам, которые нуждаются в перелетах в Украину в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля.