Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за сломанного самолета: детали
Украинские туристы застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Вопрос их возвращения решают дипломаты с туроператором.
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Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет, – пишет Николенко.
По его словам, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения на Родину.
Напомним, ранее мы писали об инциденте, который произошел с самолетом Boeing 757 DHL. Его грузовой люк открылся на высоте 1600 метров.
Добавим, авиакомпания МАУ стремится помочь пассажирам, которые нуждаются в перелетах в Украину в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля.
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