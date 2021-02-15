Українські туристи застрягли на Занзібарі через несправність літака. Питання їхнього повернення вирішують дипломати з туроператором.

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Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак, – пише Ніколенко.

За його словами, МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше розв'язав питання їхнього повернення на Батьківщину.

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021

Як українські туристи виживають на Занзібарі

Серед застряглих туристів є українська модель Анастасія Зінченко, яка запам'яталася як "дівчина із собачкою з Уханю". Вона поділилася в Instagram-stories, що авіакомпанія SkyUp, яка належить туристичному агентству Join Up, не реагує на проблему і невідомо, коли 190 осіб повернуться додому. Вона пише, що туристам доводиться ночувати на вулиці й в автобусі, оскільки їх не заселяють у хостел.

Через поломку літака ми всі живемо на вулиці другий день. Я вперше бачу таке ставлення до людей. Нас не кілька людей. Нас 190 осіб, – написала Анастасія.

Дівчина каже, що їм тільки обіцяють і водночас нічого не роблять. Вона додала, що найближчим часом авіакомпанія має вислати потрібні деталі, щоб полагодити літак. В той самий час, невідомо скільки туристам доведеться чекати, щоб його відремонтували.



Українські туристи застрягли на Занзібарі / Скриншоти з Instagram-stories Анастасії Зінченко

Також одна із застряглих туристок Катерина на сторінці в Instagram розповіла, що люди провели в аеропорту 12 годин, а на острові третю добу ночують на вулиці.

Нас розмістили в готелі без надання номерів, обіцяючи, що ввечері ми полетимо додому, але дива не сталося. Ми спали на лежаках біля басейну. Два автобуси з туристами відвезли в один із хостелів, який у місцевих вважається борделем. Нам не дають воду! Я мовчу про харчування. Тут суцільна антисанітарія, – повідомила туристка.

Вона додала, що на своєму офіційному сайті авіакомпанія пише, що розмістила всіх туристів у комфортних номерах, але це брехня.



Застряглим туристам на Занзібарі доводиться ночувати на вулиці / Скриншоти з Instagram-stories lup4ik

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Нагадаємо, раніше ми писали про інцидент, який трапився з літаком Boeing 757 DHL. Його вантажний люк відчинився на висоті 1600 метрів.

Авіакомпанія МАУ прагне допомогти пасажирам, які потребують перельотів в Україну в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю.