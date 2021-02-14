Вантажний люк літака відчинився у польоті на висоті 1600 метрів: фото
У літака Boeing 757 німецької служби експрес-доставки DHL, який тримав курс до Франкфурта, повністю відчинився вантажний люк при вильоті з Лейпцига.
Джерело:avianews.com
Інцидент трапився 13 лютого. Зазначається, що ніхто на борту не постраждав, а вантаж з літака не випав.
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Прессекретар Федерального агентства з розслідування авіаційних аварій підтвердив, що літак Boeing 757 розвернувся на висоті 5300 футів (приблизно 1600 метрів) і знову безпечно приземлився після того, як у польоті відчинилися вантажні двері.
Літак успішно сів в Лейпцигу через 15 хвилин, і ще 40 хвилин знаходився на смузі, після чого його відбуксирували на стоянку.
Подібний інцидент на більшій висоті міг привести до вибухової декомпресії та суттєвого пошкодження авіалайнера.
Boeing 757 з відкритим вантажним люком / Фото з twitter
Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що прагне допомогти пасажирам, які потребують перельотів в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю. МАУ планує здійснити спецрейс.
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