У самолета Boeing 757 немецкой службы экспресс-доставки DHL, который держал курс во Франкфурт, полностью открылся грузовой люк при вылете из Лейпцига.

Инцидент произошел 13 февраля. Отмечается, что никто на борту не пострадал, а груз с самолета не выпал.

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Прессекретар Федерального агентства по расследованию авиационных аварий подтвердил, что самолет Boeing 757 развернулся на высоте 5300 футов (примерно 1600 метров) и снова безопасно приземлился после того, как в полете открылась грузовая дверь.

Самолет благополучно сел в Лейпциге через 15 минут, и еще 40 минут находился на полосе, после чего его отбуксировали на стоянку.

Подобный инцидент на большей высоте мог привести к взрывной декомпрессии и существенному повреждению авиалайнера.

​Boeing 757 с открытым грузовым люком / Фото с twitter

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что хочет помочь пассажирам, которые нуждаются в перелетах в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля. МАУ планирует осуществить спецрейс.