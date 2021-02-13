Пара должна была отдохнуть в США, а случайно улетела в другую сторону
Супруги из Испании планировала провести свой отпуск на берегу моря в США. Однако попала на другой конец страны по вине туроператора.
Источник:Travel and Leisure
Их самолет приземлился в городе Портленд в штате Орегон, а должны были оказаться в населенном пункте в штате Мэн. Ошибка произошла, потому что турагент забронировал их рейс в неправильный штат.
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Им на помощь пришел сотрудник аэропорта Мартин Риос, ведь пара даже не знали языка и не могла понять, что произошло.
Мартин выступил для них переводчиком и помог им найти агента по продаже билетов, который должен был забронировать путешественникам билеты на другой рейс.
Еще была одна проблема в том, что испанцы взяли с собой только 200 долларов наличными.
В результате работник аэропорта Мартин оплатил туристам перелет и помог улететь в нужное место.
Они оказались в чужой стране без знания языка. Я бы не смог позволить себе бросить их там и вернуться к своим обязанностям,
– поделился работник авиакомпании.
В декабре произошла подобная ситуация непальская авиакомпания Buddha Air ошибочно направили самолет с 69 пассажирами из Катманду не в ту сторону.
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