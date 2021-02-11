Существует мнение, что стюардессой может стать только девушка с безупречными параметрами. Действительно ли это так, рассказала украинская бортпроводница.

Таисия, которая работает в авиакомпании SkyUp Airlines сказала, что требований по весу не указывают в вакансиях.

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Члены экипажа не должны быть слишком худыми или, наоборот, иметь проблемы с лишним весом. Так как это может повлиять на качество обеспечения безопасности на борту. Также важно, чтобы фигура была гармоничной и человек обладал достаточной физической силой.

Все индивидуально, но я видела много примеров, в которых полнота не является препятствием для работы,

– отметила девушка

Однако, по словам Таисии, существуют авиакомпании, которые буквально "зациклены на каждом килограмме стюардесс".

Ранее работник авиакомпании рассказал, как можно улучшить свое место в самолете перед самой посадкой, на стойке регистрации.