Мечтаете увидеть весь мир? А Константин Симоненко уже это сделал. Он первый украинец, который посетил все страны мира. Подробнее о его опыте – читайте в материале.

Личная история

Путешественник посетил список стран-членов ООН – это 193 страны. И для того, чтобы их увидеть мечтатель потратил 10 лет.

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"Когда я только начинал путешествовать, понимал, что рано или поздно любая мечта, какой бы классной она ни была, потускнеет, поэтому поставил четкий промежуток времени, за который реально эту мечту осуществить", – сказал Константин Симоненко.



В 2018 году мужчина стал рекордсменом \ Фото с фейсбук-страницы Костянтина Симоненка

Константин работает адвокатом и может позволить себе свободный график. Он хорошо знает английский, но на телефоне сохранил около 200 картинок с изображением необходимых вещей – вода, сигареты, такси, еда, аэропорт. Это способ коммуникации в странах, где не знают английского.

Финансы я беру из своего бизнеса. Думаю, это вопрос приоритетов. Многие люди зарабатывает достаточно для того, чтобы путешествовать и не делает этого. У меня, например, недорогие часы, я не понимаю, как можно на руке носить часы стоимостью билета в Австралию. Лучше же купить билет и улететь,

– отметил Константин.

Перед каждой поездкой путешественник тщательно готовится и заплановуе маршрут. Также общается со знакомыми, которые уже там были. Другим советует читать группу Every Passport Stamp в фейсбуке – там можно найти актуальную информацию о странах.



Путешественник тщательно готовится к своим путешествий \ Фото с фейсбук-страницы Константина Симоненко

Еще один его совет – проверять состояние здоровья перед путешествиями.

Недавно я оказался в реанимации, мне делали операцию, тогда подумал: если бы такое произошло в Африке, или Океании, меня бы просто не довезли до места, где могли бы дать медицинскую помощь. Даже на Мальдивах могли бы не успеть, мне просто повезло, что в этот момент оказался в Киеве, поэтому нужно пройти осмотр у врача перед дальней поездкой,

– поделился путешественник.

Путишествия по всему миру

Сначала Константин увидел всю Европу, а потом поехал в Индию. Она ему не сразу понравилась. Однако во время второй попытки знакомства со страной, через 4 года, потрясла его.

Когда вы начнете много путешествовать, перестанет видеть плохое. Да, там грязно, а у нас что, грязи нету? Вы будете видеть все интересное и классное, поэтому я езжу в эти страны, и вижу то уникальное, чего никогда не видел, а не плохое,

– сказал рекордсмен.

Получение визы

По словам путешественника, если быть настойчивым и четко понимать требования, то виза не является проблемой. Например, чтобы посетить Науру он написал в отель и попросил о помощи у местных жителей. В этой стране выдачей виз занималась только один человек и они зашли домой к нему. Уже через 15 минут виза была готова.

Украинец посетил 193 страны мира \ Фото с фейсбук-страницы Константина Симоненко

Если говорить о США, то вы должны доказать, что в вас нет причин остаться в там, что здесь есть бизнес, собственность, родные,

– поделился Константин.

Что дальше?

Рекордсмен поделился, что не чувствует опустошение через осуществление мечты. Теперь в его планах новые страны для путешествий. В планах написать книгу о своих путешествиях.

На 2020 год у меня был план посетить очень много островов и стран, поехать в Антарктиду на станцию ​​Вернадского, поэтому еще можно путешествовать и путешествовать,

– говорит Константин.

И хотя он посетил 193 страны мира, но переезжать из Украины все равно не планирует.

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"Я очень люблю Украину, свою родину и никогда не хотел остаться жить в другой стране. Всегда во время путешествия дважды получаю удовольствие – когда лечу в какую-то новую страну и когда все закончилось и возвращаюсь домой, к жене, детям и друзьям", –подчеркнул путешественник.