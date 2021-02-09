Чаще всего туристы в Турции зацикливаются на побережье. Но не стоит этого делать, ведь страна богата красивой архитектурой и другими интересностями.

Роман Маленков – автор проекта "Украина инкогнита" выступил на конференции "Как путешествовать во время пандемии?", а редакция записала его советы по Турции.

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Вместе с командой он ищет непопсовые туристические маршруты и рассказывает о них читателям. В этом году он побывал в Турции и говорит, что страна открылась ему по-новому, хотя был там не впервые.

Караденис

Роман отметил, что этот регион для него самый интересный. Прежде всего путешественник советует посетить Синоп, куда стоит ехать ради удивительных горных пейзажей и, чтобы попробовать местную еду.

Это небольшой город, но очень цивилизованный и развитый. Там прекрасная кухня, возможно, лучшая во всей Турции. Если в других регионах популярны мясные блюда, здесь самая распространенная рыба, она стоит недорого, например, порцию лосося (300 грамм) я заплатил не более, чем 200 гривен, – рассказывает Роман.



Караденис в Турции / depositphotos.com

Каппадокия

Да, это достаточно популярная локация среди туристов, но едут они сюда только для полета на воздушном шаре. Однако, по мнению Романа самое интересное место в Каппадокии – монастырь Селиме, который был одним из ведущих в Византии. Это комплекс пещерных церквей.



Монастырь Селиме в Каппадокии / incomartour.com.ua

Искилип

Этот городок расположен рядом с Синопом. Путешественник называет его настоящей "законсервированной" Турцией. Искилип расположен в горах, в ущелье. По его словам, здешняя архитектура просто захватывает: большинство зданий построены на скалах или между скалами и кажется, что в некоторые почти невозможно попасть, а на вершине стоит замок.



Искилип в Турции / ukrainaincognita.com

Месопотамия

В этом регионе стоит обратить внимание на Мардин и Стамбул. Это города в которые стоит ехать, чтобы насладиться архитектурой – каменными домами с резьбой.

Эти места очень сильно отличаются от городов турецкого побережья, это невероятно интересная территория, есть фисташковые сады под гигантскими горами, – вспоминает Роман.

Также он добавляет, что здесь почти самые дешевые фисташки в мире, примерно 180 гривен за килограмм.



Месопотамия / youtravel.me

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Боябат

По мнению путешественника, именно здесь одна из самых интересных крепостей в Турции, которая расположена на вершине высокой скалистой горы. В замок с крепостью ведет тоннель, подниматься которым, по словам Романа, одно из самых ярких впечатлений в его странствиях.



Замок Боябат / livejournal.com

Приятного путешествия!