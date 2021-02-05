В Турции в условиях пандемии коронавируса запланировали открыть туристический сезон в апреле.

Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. В апреле начнется сезон для туризма, а затем в страну начнут приезжать гости из других стран.

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Первыми в стране ожидают туристов из Европы, в начале мая – русских. Потом – мусульман из-за того, что 19 мая наступит Рамадан. Полного восстановления туризма из всех мировых рынков ожидают только в августе.

Наша цель – начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется с Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону,

– подчеркнул Эрсой.

Подводя итоги 2020 года, министр отметил, что Турция потеряла не так много, как Греция и Испания, поскольку ранее открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации. Всего в страны приехало 16 миллионов туристов и выручка составила 12,1 миллиарда долларов.

По подсчетам министра, Турция в 2021 году готовится принять около 31 миллиона туристов из-за рубежа, включая турков, проживающих за рубежом, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Ситуация с коронавируса в Турции

По данным Worldometer, по состоянию на 5 февраля 2021 в Турции обнаружено 2,5 миллиона случаев заражения коронавируса, 2,4 миллиона человек выздоровела. Летальных случаев – около 26 тысяч.

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С 29 декабря по 1 марта 2021 в стране ввели требование для иностранных туристов предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Для поездки в Турцию необходимо оформить страховку от COVID-19.