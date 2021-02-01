На горнолыжном курорте Саклыкент настоящая зимняя погода. В горах Анталии уже подготовили снежные трассы и ждут в гости любителей активного зимнего отдыха.

Источник: агентство Anadolu

В южной турецкой провинции Анталия, после недавнего снегопада в районе горнолыжного курорта Саклыкент намело до 30 сантиметров снега. Это позволило открыть горнолыжный сезон.

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Что известно о курорте Саклыкент

Горнолыжный курорт расположен в 50 километрах от аэропорта Анталии – в горном хребте Бейдаг. Его высота – 2550 метров над уровнем моря. Считается, что благодаря расстоянию можно в один день и покататься на лыжах, и искупаться в Средиземном море. С ноября по май на курорте солнечно, температура редко бывает ниже –5. Средняя толщина снега на склонах – 50 – 100 сантиметров.

На курорте есть четыре лыжных трассы: для начинающих, среднего уровня и профессиональных энтузиастов. Туристы могут кататься на лыжах или сноуборде в течение 5 километров без каких-либо перерывов. На курорте работают три подъёмника.



Трассы на курорте Саклыкент / aa.com.tr

Оборудование на объекте недавно было обновлено, и на ремонт были потрачены миллионы турецких лир. Также здесь приняты меры против COVID-19 для безопасности туристов.

Как отдохнуть на курорте

Отправиться на горнолыжный отдых можно с туристической компанией или самостоятельно – из Киева летают несколько авиакомпаний. Например, МАУ и Air Azur.

Если вы отдыхаете на Анталийском побережье, то добраться сюда можно на такси или автобусе. Дорога от моря в горы занимает не более часа.

К слову, в начале февраля на Анталийском побережье проживания в гостиницах доступно со скидками до 40% – на спрос и туристический поток повлияли карантинные правила в стране.



Отдых в Анталии зимой / ideateka.travel

Согласно ограничениям, в гостиницах закрыли спа-зоны, хамами и бассейны. Также работа ресторанов в городах Турции ограничена доставкой и выносом. Впрочем, питание в отелях осталось на прежнем уровне, а комендантский час на туристов не распространяется.

Ситуация с коронавирусом в Турции

По данным Worldometer, по состоянию на 1 февраля 2021 в Турции обнаружено 2 477 463 случаев заражения коронавирусом, 2 362 415 человек выздоровели, 89 055 болеют, а летальных случаев – 25 993.

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Следует помнить, что с 29 декабря по 1 марта 2021 в стране ввели требование для иностранных туристов предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Для поездки в Турцию необходимо оформить страховку от COVID-19.