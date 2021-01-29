TripAdvisor назвал лучшие направления для путешествий в 2021 году: перечень с фото
Туристический портал TripAdvisor традиционно определил популярные направления для путешествий на новый год. И хотя пандемия COVID-19 нарушила планы туристов со всего мира в 2020 году, есть надежда, что сейчас жизнь вернется в более или менее привычное русло.
Источник: сайт путешествий TripAdvisor
TripAdvisor не меняет своих привычек и называет направления, отмеченные наградой Travelers' Choice Awards, победители которой определяются благодаря отзывам, которые оставляют пользователи сайта.
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Самые популярные направления
- Бали, Индонезия
- Лондон, Великобритания
- Дубай, ОАЕ
- Рым, Италия
- Париж, Франция
Париж вошел в перечень самых популярных направлений для путешествий в 2021 году от TripAdvisor / tripmydream.com
- Ханой, Вьетнам
- Крит, Греция
- Бангкок, Таиланд
- Барселона, Испания
- Стамбул, Турция
- Хойан, Вьетнам
- Пхукет, Таиланд
Остров Пхукет в Таиланде / tourprom.ru
- Сиемреап, Камбоджа
- Маракеш, Марокко
- Нью-Дели, Индия
- Канкун, Мексика
- Плайя дель Кармен, Мексика
- Флоренция, Италия
- Тенерифе, Канарские острова
Тенерифе – популярное туристическое направление в 2021 году / journal.tinkoff.ru
- Доминиканская республика
- Лиссабон, Португалия
- Нью-Йорк, США
- Эдинбург, Великобритания
- Джайпур, Индия
- Куско, Перу
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Трендовые направления
- Кабо Сан Лукас, Мексика
- Корсика, Франция
- Доха, Катар
- Санья, Китай
- Гатлинберг, Теннесси, США
- Квинстаун, Новая Зеландия
Квинстаун в Новой Зеландии / lookmytrips.com
- Тулум, Мексика
- Натал, Бразилия
- Касс, Турция
- Гваделупа
- Сент-Томас, Виргинские острова
- Коломбо, Шри-Ланка
- Каир, Египет
Каир в Египте станет одним из трендовых направлений в 2021 году по версии TripAdvisor / exoticegypt.ru
- Гереме, Турция
- Чэнду, Китай
- Амман, Иордания
- Матера, Италия
- Шэньчжэнь, Китай
- Удайпур, Индия
- Кампус-де-Жордау, Бразилия
Кампус-де-Жордау / agoda.com
- Йорк, Великобритания
- Нью-Дели, Индия
- Хургада, Египет
- Сент-Огастин, Флорида, США
- Абу-Даби, ОАЭ
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Новые направления
- Мартиника, Карибское море, Франция
- Панама-Бич, Флорида, США
- Армасан-дус-Бузиус, Бразилия
- Хольбош, Мексика
- Сент-Айвс, Великобритания
- Масатлан, Мексика
Масатлан вошел в перечень новых направлений для путешествий в 2021 году от TripAdvisor / ekskursiivmeksike.ru
- Колорадо-Спрингс, Колорадо, США
- Сити оф Шолхейвен, Австралия
- Вроцлав, Польша
- Маджи, Австралия
- Анси, Франция
- Чеджудо, Южная Корея
- Тромсё, Норвегия
Тромсё в Норвегии / traveller-eu.ru
- Убатуба, Бразилия
- Дрезден, Германия
- Эльба, Италия
- Маастрихт, Нидерланды
- Ля-Рошель, Франция
- Лугано, Швейцария
- Мияко, Япония
Остров Миякодзима / fishki.net
- Тобермори, Онтарио, США
- Александрия, Египет
- Мар-дель-Плата, Аргентина
- Мале, Мальдивы
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- Данидин, Новая Зеландия
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