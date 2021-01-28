Бали – мечта многих фрилансеров и путешественников начинающих. Этот остров удивляет колоритом и законами и влюбляет в себя с первого взгляда.

Источник: "О, Море"

20 незаурядными и иногда забавными фактами о Бали, с редакцией поделился Андрей Кривулько, который временно переехал сюда жить.

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20 интересных фактов о Бали

Suka имеет совсем другое значение

Здесь много заведений, которые так называются. Андрей проходил тест на COVID в Suka Clinic, варунг (столовая) Suka Suka есть. Когда 2 слова одинаковых – это множество.

Активные обезьяны

Они живо прыгают на людей и пытаются быстро что-то украсть. А потом залезают на дерево и вам уже никто не поможет.



Обезьяны на Бали, которые воруют технику у туристов / The Guardian

Гекконы, которые ползают по стенам дома

Это маленькие милые ящерицы. Они жрут букашек и громко лают.

Дешевые забегаловки

Здесь есть места, где можно поесть за 20 гривен. Но со слабым желудком туда лучше не идти.

Много дешевых фруктов

Манго стоит около 4 – 8 гривен за штуку. И он очень сладкий.

Дуриан, которые очень воняет

Этот фрукт встречается здесь очень часто. Для кого-то он вкусный, а для кого-то – как протухлый лук. Его можно есть только на улице.



Дуриан / mangotravel.club

Бали – чуть ли не единственная не мусульманская провинция Индонезии

Здесь едят свинину – и национальные блюда из свинок есть. В этом месте своя религия – балийский индуизм. Это смесь шиваизма и буддизма.

Море – дом демонов

Балийцы верят, что хорошие духи живут в горах, а море – это дом демонов. Именно поэтому судоходство здесь не развито до сих пор.

За личными вещами лучше следить

На Бали есть и криминал. Воруют шлемы от байков. Делают что-то с банкоматами, а затем могут снять деньги с карточки, которую туда раньше вставляли.

Остров 2500 храмов

На Бали они здесь везде. Почти в каждом доме есть храм. Поэтому и остров получил еще и такое название.



Храмы на Бали / wavehouse.ru

Крутые люди

Они откровенно тебе улыбаются. Кажется, что здесь все ловят кайф от жизни.

Остров скутеров и мотоциклов

Здесь узкие дороги с каналами с обеих сторон. В одной такой дороги есть даже инстаграм-аккаунт, где уже более 35 тысяч подписчиков.

Правил дорожного движения здесь нет

Возможно они есть, но никто их не соблюдает. Водительское удостоверение официально можно приобрести за 3 тысячи гривен. Спокойно ездят на красный, по встречной полосе и по пешеходным дорожкам.

Суперкрутой серфинг

На Бали много школ серфинга. Есть русскоязычные, а вот украиноязычных, путешественник не нашел. Занятия стоит около 40 долларов.



Серфинг на Бали / svoiludi.ru

Пешеходных зон очень мало

Андрей советует сразу арендовать байк. Нормальные здесь стоят где-то 2 тысячи гривен в месяц.

Бали – место всех кухонь мира

В ресторанах разнообразная еда. Даже есть заведения с "шубой" и борщом. Цены – как в Киеве.

Суровые наказания

Здесь очень сильно наказывают за наркотики, а за торговлю – смертная казнь.

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Много австралийцев

В Австралии строгие законы и дорого, а в Индонезии дешево и все можно. К австралийскому городу Дарвину лететь 2 часа.

Жилье дешевле чем в Киеве

Месяц аренды виллы с бассейном и прислугой, которая будет убирать весь дом, стоит дешевле, чем снимать однокомнатную квартиру на левом берегу Киева.