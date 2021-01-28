Райский остров, где все кайфуют от жизни: 20 интересных фактов о Бали
Бали – мечта многих фрилансеров и путешественников начинающих. Этот остров удивляет колоритом и законами и влюбляет в себя с первого взгляда.
Источник: "О, Море"
20 незаурядными и иногда забавными фактами о Бали, с редакцией поделился Андрей Кривулько, который временно переехал сюда жить.
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20 интересных фактов о Бали
Suka имеет совсем другое значение
Здесь много заведений, которые так называются. Андрей проходил тест на COVID в Suka Clinic, варунг (столовая) Suka Suka есть. Когда 2 слова одинаковых – это множество.
Активные обезьяны
Они живо прыгают на людей и пытаются быстро что-то украсть. А потом залезают на дерево и вам уже никто не поможет.
Обезьяны на Бали, которые воруют технику у туристов / The Guardian
Гекконы, которые ползают по стенам дома
Это маленькие милые ящерицы. Они жрут букашек и громко лают.
Дешевые забегаловки
Здесь есть места, где можно поесть за 20 гривен. Но со слабым желудком туда лучше не идти.
Много дешевых фруктов
Манго стоит около 4 – 8 гривен за штуку. И он очень сладкий.
Дуриан, которые очень воняет
Этот фрукт встречается здесь очень часто. Для кого-то он вкусный, а для кого-то – как протухлый лук. Его можно есть только на улице.
Дуриан / mangotravel.club
Бали – чуть ли не единственная не мусульманская провинция Индонезии
Здесь едят свинину – и национальные блюда из свинок есть. В этом месте своя религия – балийский индуизм. Это смесь шиваизма и буддизма.
Море – дом демонов
Балийцы верят, что хорошие духи живут в горах, а море – это дом демонов. Именно поэтому судоходство здесь не развито до сих пор.
За личными вещами лучше следить
На Бали есть и криминал. Воруют шлемы от байков. Делают что-то с банкоматами, а затем могут снять деньги с карточки, которую туда раньше вставляли.
Остров 2500 храмов
На Бали они здесь везде. Почти в каждом доме есть храм. Поэтому и остров получил еще и такое название.
Храмы на Бали / wavehouse.ru
Крутые люди
Они откровенно тебе улыбаются. Кажется, что здесь все ловят кайф от жизни.
Остров скутеров и мотоциклов
Здесь узкие дороги с каналами с обеих сторон. В одной такой дороги есть даже инстаграм-аккаунт, где уже более 35 тысяч подписчиков.
Правил дорожного движения здесь нет
Возможно они есть, но никто их не соблюдает. Водительское удостоверение официально можно приобрести за 3 тысячи гривен. Спокойно ездят на красный, по встречной полосе и по пешеходным дорожкам.
Суперкрутой серфинг
На Бали много школ серфинга. Есть русскоязычные, а вот украиноязычных, путешественник не нашел. Занятия стоит около 40 долларов.
Серфинг на Бали / svoiludi.ru
Пешеходных зон очень мало
Андрей советует сразу арендовать байк. Нормальные здесь стоят где-то 2 тысячи гривен в месяц.
Бали – место всех кухонь мира
В ресторанах разнообразная еда. Даже есть заведения с "шубой" и борщом. Цены – как в Киеве.
Суровые наказания
Здесь очень сильно наказывают за наркотики, а за торговлю – смертная казнь.
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Много австралийцев
В Австралии строгие законы и дорого, а в Индонезии дешево и все можно. К австралийскому городу Дарвину лететь 2 часа.
Жилье дешевле чем в Киеве
Месяц аренды виллы с бассейном и прислугой, которая будет убирать весь дом, стоит дешевле, чем снимать однокомнатную квартиру на левом берегу Киева.
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