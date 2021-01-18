Мальдивы – одно из самых популярных и дорогих туристических направлений в мире. Почти в каждом материале об этом курорте можно найти слово "рай", но чтобы не превратить свой отпуск в ад на райских Мальдивах, нужно знать несколько хитростей.

Поделилась такими лайфхаками о Мальдивах журналистка Александра Очман, которая в ноябре побывала на этих островах, передает "О, Море".

Читайте также Как не испортить отдых в Египте: 6 правил, которые должен знать каждый

Как не испортить отдых на Мальдивах: полезные советы

Покупайте местную симку

Делайте это смело. Желательно покупать симку с 17 ГБ мобильного интернета за 30 долларов (840 гривен). Связь здесь хорошая, можно постить фото в инстаграм хоть с открытого моря.

Берите то, что поможет защитить тело

Кремы с сильнейшими SPF-фильтрами, футболки и рубашки с рукавом, в которых можно купаться, шляпки или бейсболки. Скорее всего вы таки получите солнечные ожоги, однако степень поражения все же зависит от вас.



Отдых на Мальдивах / svoiludi.ru

Запаситесь масками

Медицинскими или хотя бы текстильными. Не пугайте местных жителей и полицию и не подвергайте никого на риск (ПЦР-тест за 96 часов до прибытия не исключает заражения за 24 часа) – повышение заболеваемости может отобрать Мальдивы у всех нас.

Обратите внимание на вещи первой потребности

Не забудьте солнцезащитные очки, без них днем ​​здесь невозможно. Не набирайте обуви, особенно с кучей ремешков или перепонок – песок забивается везде, и все равно рано или поздно вам станет лень, будете ходить в шлепанцах.

Заплетайте волосы

Собирайте длинные волосы во время морских путешествий, ведь скорость, ветер, соль запутывают, действительно, катастрофически. Потом очень трудно привести его в порядок.



Заплетайте волосы / svoiludi.ru

Что делать, если провезли алкоголь

Если вдруг не можете выжить без алкоголя и твердо решили провезти его в страну нелегально в таре из-под косметики или сока, купили на подпольном корабле-баре в море – не пейте на улице, на открытой террасе отеля, не выходите на улицу пьяные, потому что к этому здесь относятся крайне категорично.

Не ходите голые

Не ходите по жилищному острову голые (в трусах, купальниках и парео), за исключением территории отеля и специальных бикини-пляжей. Для местных – это оскорбление!

Торгуйтесь

Старайтесь сэкономить – сбивайте цены, или просто будьте бдительны в магазинах, потому что цены завышают, иногда даже при имеющихся ценниках.



Отдых на Мальдивах / booking.com

Чаевые

Запланируйте в бюджете пункт на чаевые для обслуживающего персонала. Для них это не только существенная поддержка в период пандемии, но и индикатор того, что они хорошо работают.

Уважайте обитателей моря

Не дергайте за хвосты и плавники, не поднимайте на поверхность черепах, если они сами не планировали этого сделать.

Не кормите акул с рук

Не пытайтесь покормить акулу из рук, даже если она мыла, почти беззубой породы. Корм бросайте в море подальше от ваших друзей.



Мальдивские акулы / arrivo.ru

Приготовьтесь, что все будет медленно

Не спешите и не заставляйте спешить мальдивцев, а если планируете прощальную вечеринку в кафе в день вылета – закажите еду заранее и трижды убедитесь, что все поняли, что подать надо по "европейскому времени", а не по "восточному".

Билеты

Покупайте их со страховым полисом пока не закончилась эта "коронакриза".

Интересно Эксперты назвали лучшую страну для удаленной работы

Следите за условиями въезда

В любой момент условия могут измениться, поэтому внимательно следите за этим на официальных сайтах.