Как не превратить райский отдых в ад: 14 полезных советов тем, кто летит на Мальдивы
Мальдивы – одно из самых популярных и дорогих туристических направлений в мире. Почти в каждом материале об этом курорте можно найти слово "рай", но чтобы не превратить свой отпуск в ад на райских Мальдивах, нужно знать несколько хитростей.
Поделилась такими лайфхаками о Мальдивах журналистка Александра Очман, которая в ноябре побывала на этих островах, передает "О, Море".
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Как не испортить отдых на Мальдивах: полезные советы
Покупайте местную симку
Делайте это смело. Желательно покупать симку с 17 ГБ мобильного интернета за 30 долларов (840 гривен). Связь здесь хорошая, можно постить фото в инстаграм хоть с открытого моря.
Берите то, что поможет защитить тело
Кремы с сильнейшими SPF-фильтрами, футболки и рубашки с рукавом, в которых можно купаться, шляпки или бейсболки. Скорее всего вы таки получите солнечные ожоги, однако степень поражения все же зависит от вас.
Отдых на Мальдивах / svoiludi.ru
Запаситесь масками
Медицинскими или хотя бы текстильными. Не пугайте местных жителей и полицию и не подвергайте никого на риск (ПЦР-тест за 96 часов до прибытия не исключает заражения за 24 часа) – повышение заболеваемости может отобрать Мальдивы у всех нас.
Обратите внимание на вещи первой потребности
Не забудьте солнцезащитные очки, без них днем здесь невозможно. Не набирайте обуви, особенно с кучей ремешков или перепонок – песок забивается везде, и все равно рано или поздно вам станет лень, будете ходить в шлепанцах.
Заплетайте волосы
Собирайте длинные волосы во время морских путешествий, ведь скорость, ветер, соль запутывают, действительно, катастрофически. Потом очень трудно привести его в порядок.
Заплетайте волосы / svoiludi.ru
Что делать, если провезли алкоголь
Если вдруг не можете выжить без алкоголя и твердо решили провезти его в страну нелегально в таре из-под косметики или сока, купили на подпольном корабле-баре в море – не пейте на улице, на открытой террасе отеля, не выходите на улицу пьяные, потому что к этому здесь относятся крайне категорично.
Не ходите голые
Не ходите по жилищному острову голые (в трусах, купальниках и парео), за исключением территории отеля и специальных бикини-пляжей. Для местных – это оскорбление!
Торгуйтесь
Старайтесь сэкономить – сбивайте цены, или просто будьте бдительны в магазинах, потому что цены завышают, иногда даже при имеющихся ценниках.
Отдых на Мальдивах / booking.com
Чаевые
Запланируйте в бюджете пункт на чаевые для обслуживающего персонала. Для них это не только существенная поддержка в период пандемии, но и индикатор того, что они хорошо работают.
Уважайте обитателей моря
Не дергайте за хвосты и плавники, не поднимайте на поверхность черепах, если они сами не планировали этого сделать.
Не кормите акул с рук
Не пытайтесь покормить акулу из рук, даже если она мыла, почти беззубой породы. Корм бросайте в море подальше от ваших друзей.
Мальдивские акулы / arrivo.ru
Приготовьтесь, что все будет медленно
Не спешите и не заставляйте спешить мальдивцев, а если планируете прощальную вечеринку в кафе в день вылета – закажите еду заранее и трижды убедитесь, что все поняли, что подать надо по "европейскому времени", а не по "восточному".
Билеты
Покупайте их со страховым полисом пока не закончилась эта "коронакриза".
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Следите за условиями въезда
В любой момент условия могут измениться, поэтому внимательно следите за этим на официальных сайтах.
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