Мальдіви – один з найпопулярніших і дорогих туристичних напрямків у світі. Майже в кожному матеріалі про цей курорт можна знайти слово "рай", але щоб не перетворити свою відпустку в пекло на райських Мальдівах, потрібно знати декілька хитрощів.

Поділилася такими лайфхаками про Мальдіви журналістка Олександра Очман, яка в листопаді побувала на цих островах, передає "О, Море".

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Купуйте місцеву сімку

Робіть це сміливо. Бажано купувати сімку з 17 ГБ мобільного інтернету за 30 доларів (840 гривень). Зв'язок тут хороший, можна постити фото в інстаграм хоч з відкритого моря.

Беріть те, що допоможе захистити тіло

Креми з найсильнішими SPF-фільтрами, футболки та сорочки з рукавом, в яких можна купатися, капелюшки або бейсболки. Швидше за все ви таки отримаєте сонячні опіки, проте ступінь ураження все ж залежить від вас.



Відпочинок на Мальдівах / svoiludi.ru

Запасіться масками

Медичними або хоча б текстильними. Не лякайте місцевих жителів та поліцію і не наражайте нікого на ризик (ПЛР-тест за 96 годин до прибуття не виключає зараження за 24 години) – підвищення захворюваності може відібрати Мальдіви у всіх нас.

Зверніть увагу на речі найпершої потреби

Не забудьте сонцезахисні окуляри, без них вдень тут ​​неможливо. Не набирайте взуття, особливо з купою ремінців або перетинок – пісок забивається всюди, і все одно рано чи пізно вам стане лінь, будете ходити в шльопанцях.

Заплітайте волосся

Збирайте довге волосся під час морських подорожей, адже швидкість, вітер, сіль заплутують, дійсно, катастрофічно. Потім дуже важко привести його в порядок.



Заплітайте волосся / svoiludi.ru

Що робити, якщо провезли алкоголь

Якщо раптом не можете вижити без алкоголю і твердо вирішили провезти його в країну нелегально в тарі з-під косметики або соку, чи купили на підпільному кораблі-барі в морі – не пийте на вулиці, на відкритій терасі готелю, не виходьте на вулицю п'яні, бо до цього тут ставляться вкрай категорично.

Не ходіть голі

Не ходіть по житловому острову голі (в трусах, купальниках і парео), за винятком території готелю і спеціальних бікіні-пляжів. Для місцевих – це образа!

Торгуйтеся

Намагайтеся заощадити – збивайте ціни, або просто будьте пильні в магазинах, тому що ціни завищують, іноді навіть при наявних цінниках.



Відпочинок на Мальдівах / booking.com

Чайові

Заплануйте в бюджеті пункт на чайові для персоналу, який обслуговує. Для них це не тільки істотна підтримка в період пандемії, а й індикатор того, що вони добре працюють.

Поважайте мешканців моря

Не смикайте за хвости й плавники, не підіймайте на поверхню черепах, якщо вони самі не планували цього зробити.

Не годуйте акул з рук

Не намагайтеся погодувати акулу з рук, навіть якщо вона мила, майже беззубої породи. Корм кидайте в море якомога далі від ваших друзів.



Мальдівські акули / arrivo.ru

Приготуйтеся, що все буде повільно

Не поспішайте і не змушуйте поспішати мальдівців, а якщо плануєте прощальну вечірку в кафе в день вильоту – замовте їжу заздалегідь і тричі переконайтеся, що всі зрозуміли, що подати треба за "європейським часом", а не за "східним".

Квитки

Купуйте їх зі страховим полісом поки не закінчилася ця "коронакриза".

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Стежте за умовами в'їзду

В будь-який момент умови можуть змінитися, тому уважно стежте за цим на офіційних сайтах.