Єгипет – популярна та достуна країна для відпочинку українців. Тут роблять все можливе для комфорту клієнтів, проте є особливі правила, які ви повинні перед подорожжю.

Редакція "О, Море" зробила підбірку основних з них, які допоможуть вам уникнути неприємностей.

Обмін валют

Завжди потрібно бути уважним, коли обмінюєш валюту. А, коли подорожуєш, то треба бути вдвічі уважніше, щоб не опинитися у чужій країні без грошей.

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Тому у Єгипті не спокушайтесь обміняти гроші у людей або продавців, бо вони можуть дати вам підробку.

Розмінювати долари на єгипетські фунти найкраще в банкоматах, які завжди є у великих готелях, або відділеннях банку поблизу.

Стережіться автомобіля

У Єгипті водії майже не дотримуються правил і через це всі рухаються дуже хаотично. Тому, коли поїдете оглядати місто, не нехтуйте рекомендаціям готелю та викличте таксі, яке вони пропонують.

Не рекомендуємо користуватися місцевими маршрутками або випадковими водіями.



Українці часто обирають Єгипет для відпочинку \ Photo by Josh Rocklage on Unsplash

Бережіть свої гроші

Напевно, ви бачили смішні епізоди з фільму, коли нестерпні продавці не дають пройти повз їхній товар. Якщо все ж хочете щось придбати, але вас не влаштовує ціна – обов'язково торгуйтеся.

Не пакуйте з собою квадрокоптер

У Єгипті влада заборонила знімати на квадрокоптер. Якщо вас помітить поліція, то може конфіскувати техніку та виписати штраф від 300 доларів.

Чим не можна поповнити домашній музей

З країни заборонено вивозити:

корали (живі або оброблені)

морських їжаків

риб

камені (шматочки пірамід)

вироби зі слонової кістки

зброю

боєприпаси

ювелірні прикраси на суму більше, ніж 3000 доларів



Потрібно бути обережним при обміні грошей у Єгипті \ Photo by Simon Berger on Unsplash

Яка ситуація з коронавірусом у Єгипті

З початку грудня Єгипет посилив контроль за правдивістю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати українці віком від 6 років. Тепер кожен турист зобов'язується мати документ з QR-кодом або з водяним знаком.

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У громадських місцях варто надягати маску. А перед входом в аеропорт або готель будуть обов'язково вимірюють температуру.

У 2021 тестування на коронавірус залишаються обов'язковими для туристів. Проте, щоб привабити іноземних мандрівників, цьогоріч відкриють декілька відомих туристичних локацій.