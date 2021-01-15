Египет – популярная и доступная страна для отдыха украинцев. Здесь делают все возможное для комфорта клиентов, но есть особые правила, которые вы должны перед поездкой.

Редакция "О, Море" сделала подборку основных из них, которые помогут вам избежать неприятностей.

Обмен валют

Всегда нужно быть внимательным, когда обменивают валюту. А, когда путешествуешь, то надо быть вдвое внимательнее, чтобы не оказаться в чужой стране без денег.

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Поэтому в Египте не обольщайтесь обменять деньги у людей или продавцов, поскольку они могут дать вам подделку.

Разменивать доллары на египетские фунты лучше в банкоматах, которые всегда есть в крупных гостиницах, или отделениях банка поблизости.

Берегитесь автомобиля

В Египте водители почти не соблюдают правила и поэтому все двигаются очень хаотично. Поэтому, когда поедете осматривать город, не пренебрегайте рекомендациям отеля и вызовите такси, которое они предлагают.

Не рекомендуем пользоваться местными маршрутками или случайными водителями.



Украинцы часто выбирают Египет для отдыха​ \ Photo by Josh Rocklage on Unsplash

Берегите свои деньги

Наверное, вы видели смешные эпизоды из фильма, когда невыносимые продавцы не дают пройти мимо их товара. Если все же хотите что-то приобрести, но вас не устраивает цена – обязательно торгуйтесь.

Не упаковуйте с собой квадрокоптер

В Египте власти запретили снимать на квадрокоптер. Если вас заметит полиция, то может конфисковать технику и выписать штраф от 300 долларов.

Чем не можете пополнить домашний музей

Из страны запрещено вывозить:

кораллы (живые или обработанные)

морских ежей

рыб

камни (кусочки пирамид)

изделия из слоновой кости

оружие

боеприпасы

ювелирные украшения на сумму более 3000 долларов



Нужно быть осторожным при обмене денег в Египте \ Photo by Simon Berger on Unsplash

Какова ситуация с коронавирусом в Египте

С начала декабря Египет усилил контроль за правдивостью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет. Теперь каждый турист обязуется иметь документ с QR-кодом или с водяным знаком.

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В общественных местах стоит надевать маску. А перед входом в аэропорт или отель будут обязательно измеряют температуру. В 2021 тестирование на коронавирус остаются обязательными для туристов. Однако, чтобы привлечь иностранных путешественников, в этом году откроют несколько известных туристических локаций.