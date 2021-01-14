Многие страны открыты для украинцев, но из-за ситуации с коронавирусом в каждой из них постоянно меняются правила въезда. Какие новые требования к туристам в определенных государствах – читайте в материале.

Travel24 подготовил для вас список стран, которые изменили правила въезда для украинцев и всех иностранных туристов.

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Какие государства в январе 2021 изменили правила въезда

Германия

Тем, кто прибывает в государство из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где обнаружили распространение мутировавшего коронавируса, придется еще до въезда в страну предоставить негативный COVID-тест. Его нужно сделать не позднее 2 суток до поездки. Также действующим осталось правило 10-дневного карантина для тех, кто возвращается из стран риска.

Австрия

С 15 января при въезде в страну украинцы, имеющие право на въезд, должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, быть готовыми пойти на 10-дневный карантин, а также заполнить специальную анкету по этой ссылке.



Гальштат в Автрии / tourlib.net

Хорватия

Лица, в том числе и украинцы, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространяется мутировавший COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, что действителен 48 часов. Кроме того, иностранцы должны самоизолироваться на 14 дней. Однако этот срок можно уменьшить: после 7 дней изоляции повторно сдать ПЦР-тест в Хорватии за свой счет.

Великобритания

Как иностранцам, так и гражданам страны нужно получить негативный результат теста на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до прибытия в государство. Его необходимо предъявить представителю авиакомпании до посадки в самолет. Если результата теста не будет, то пассажиру могут отказать в посадке. По прибытию обязательна самоизоляция в 10 дней для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список опасных с эпидемиологической точки зрения.

Шри-Ланка

21 января свои границы для гостей откроет это островное государство. Все, кто приезжает должны сдать ПЦР-тесты, а минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых туристы должны будут жить в специальных зонах.



Шри-Ланка / aristeya.com.ua

Норвегия

Эта страна имеет одни из самых строгих правил въезда в Европе: путешественники должны предоставить отрицательный тест, сделанный в течение последних 72 часов, зарегистрироваться в местных органах власти и в большинстве случаев пройти семидневный карантин. Туристы также должны пройти еще один тест в течение 24 часов после прибытия.

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США

Чтобы попасть самолетом в США после 26 января, все иностранные граждане, учитывая украинцев, должны сдать тест на коронавирус за 3 сутки до вылета. Результат следует предоставлять авиакомпании – либо на бумаге, либо в электронной форме. Если человек не предоставит отрицательный результат теста или справку о выздоровлении, авиакомпания должна запретить ему заходить в самолет. После прилета, турист должен пройти еще один тест через 3 – 5 дней, и в течение недели сидеть дома.