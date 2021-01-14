Чимало країн відкриті для українців, але через ситуацію з коронавірусом у кожній з них постійно змінюються правила в'їзду. Які нові вимоги до туристів у певних державах – читайте у матеріалі.

Travel24 підготував для вас список країн, які змінили правила в'їзду для українців та усіх іноземних туристів.

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Які держави у січні 2021 змінили правила в'їзду

Німеччина

Тим, хто прибуває у державу з країн з особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявили поширення мутованого коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до країни надати негативний COVID-тест. Його потрібно зробити не пізніше 2 діб до поїздки. Також чинним залишилося правило 10-денного карантину для тих, хто повертається з країн ризику.

Австрія

З 15 січня при в'їзді в країну українці, які мають право на в'їзд, повинні будуть пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, бути готовими піти на 10-денний карантин, а також заповнити спеціальну анкету за цим посиланням.



Гальштат в Автрії / tourlib.net

Хорватія

Особи, зокрема й українці, які прибувають до Хорватії з країн, де поширюється мутований COVID-19, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, що дійсний 48 годин. Крім того, іноземці повинні самоізолюватися на 14 днів. Однак цей термін можна зменшити: після 7 днів ізоляції повторно здати ПЛР-тест у Хорватії власним коштом.

Великобританія

Як іноземцям, так і громадянам країни потрібно отримати негативний результат тесту на COVID-19 не раніше, ніж за 72 години до прибуття в державу. Його необхідно пред'явити представнику авіакомпанії до посадки в літак. Якщо результату тесту не буде, то пасажиру можуть відмовити в посадці. По прибуттю обов'язковою є самоізоляція у 10 днів для тих, хто прибув з країн, внесених до списку небезпечних з епідеміологічної точки зору.

Шрі-Ланка

21 січня свої кордони для гостей відкриє ця острівна держава. Всі, хто приїздить повинні здати ПЛР-тести, а мінімальний термін перебування в країні складе 14 днів, упродовж яких туристи повинні будуть жити в спеціальних зонах.



Шрі-Ланка / aristeya.com.ua

Норвегія

Ця країна має одні з найсуворіших правил в'їзду в Європі: мандрівники повинні надати негативний тест, зроблений протягом останніх 72 годин, зареєструватися в місцевих органах влади й у більшості випадків пройти семиденний карантин. Туристи також повинні пройти ще один тест протягом 24 годин після прибуття.

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США

Щоб потрапити літаком до США після 26 січня, усі іноземні громадяни, враховуючи українців, повинні здати тест на коронавірус за 3 доби до вильоту. Результат слід надавати авіакомпанії – або на папері, або в електронній формі. Якщо людина не надасть негативний результат тесту або довідку про одужання, авіакомпанія повинна заборонити їй заходити до літака. Після прильоту, турист має пройти ще один тест через 3 – 5 днів, та протягом тижня сидіти вдома.