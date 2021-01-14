Норвегія планує запровадити обов'язкові COVID-тести для всіх, хто в'їжджає в країну. У разі невиконання вимог, людей штрафуватимуть.

Туристам, які не матимуть тесту на коронавірус доведеться заплатити штраф у розмірі 20 000 норвезьких крон (2000 євро). Про це повідомляє "The Local".

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Зі зростанням ризику "імпортних інфекцій ми вживаємо кілька заходів, щоб максимально обмежити їх", заявила міністр юстиції Моніка Меланд.

Як тільки будуть збільшені можливості тестування в цілому, нашою метою стане запровадження обов'язкового тестування на кордонах, – додала вона.

Норвегія вже має одні з найсуворіших правил в'їзду в Європі: мандрівники повинні надати негативний тест, зроблений протягом останніх 72 годин, зареєструватися в місцевих органах влади й у більшості випадків пройти семиденний карантин. Туристи також повинні пройти ще один тест протягом 24 годин після прибуття.

Як зазначається, мета проведення тестів на кордоні – важко здійсненна, тому конкретних дат щодо такого нововведення немає.