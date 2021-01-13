З 15 січня українці, які мають право в’їзду до Австрії, повинні будуть заповнювати спеціальну онлайн-анкету.

Анкету потрібно заповнити, роздруковувати та взяти з собою, повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

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Анкета доступна за посиланням на сайті за цим посиланням. Окрім цього, і надалі вимагатимуть негативного тесту на коронавірус та готовність відсидіти 10-денний карантин.

В Австрію можуть прибувати, крім австрійців, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації (на кшталт весілля, похорон, хрестини) і які повідомили про цю ситуацію на email Buergerservice@bmi.gv.at та отримали підтвердження австрійської влади.

Посол додав, що зараз долетіти до Відня можна з Києва та у зворотному напрямку. Ці рейси чотири рази на тиждень виконують "Австрійські авіалінії". Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу.

Статистика коронавірусу в Австрії

Від початку пандемії станом на 13 січня в Австрії зафіксували 384 тисяч випадків інфікування, з них 1575 – за останню добу. Загалом одужали 358 тисяч людей, померли – 6819 особи.