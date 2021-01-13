С 15 января украинцы, имеющих право въезда в Австрию, должны будут заполнять специальную онлайн-анкету.

Анкету необходимо заполнить, распечатывать и взять с собой, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Анкета доступна по ссылке на сайте по этой ссылке. Кроме этого, будут продолжать требовать негативного теста на коронавирус и готовность отсидеть 10-дневный карантин.

В Австрию могут прибывать, кроме австрийцев, украинские граждане с видом на жительство, граждане, направляющиеся на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации (вроде свадьбы, похорон, крестин) и которые сообщили об этой ситуации на email Buergerservice@bmi.gv.at и получили подтверждение австрийской власти.

Посол добавил, что сейчас долететь до Вены можно из Киева и обратно. Эти рейсы четыре раза в неделю выполняют "Австрийские авиалинии". Рассматривается возобновлении рейсов на Днепр и Одессу.

Статистика коронавируса в Австрии

С начала пандемии состоянию на 13 января в Австрии зафиксировали 384 тысяч случаев инфицирования, из них 1575 – за последние сутки. В общем выздоровели 358 тысяч человек, умерло – 6819 человека.