С 15 января для въезда в Англию будут требовать сертификат об отрицательном тесте на COVID-19. В прошлом месяце в Великобритании обнаружили аж 2 новых штамма коронавируса, поэтому карантин и проверки там теперь проводят тщательно.

О том, что тест должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за три дня до вылета, сообщает Посольство Великобритании в Украине в Twitter.

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С 4:00 утра 15 января (с 6:00 по Киеву), путешествующие в Англию должны иметь отрицательные результаты теста на COVID19. Тест должен быть сделан методом ПЦР или одним из эквивалентных диагностических стандартов не ранее чем за 3 дня до вылета, – говорится в сообщении.

"Британская" мутация коронавируса

В декабре 2020 года в Британии обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них – у людей, которые приехали из Южной Африки.

В ВОЗ заявили, что мутировавшие варианты коронавируса можно выявлять с помощью уже имеющихся тестов, а вакцины эффективны и против новых штаммов.

22 декабря заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет запрещать въезд путешественникам из Великобритании.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала