З 15 січня для в'їзду в Англію вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19. Минулого місяця у Великій Британії виявили аж 2 нових штами коронавірусу, тож карантинні обмеження та перевірки там тепер проводять ретельніше.

Про те, що тест має бути зроблений методом ПЛР не раніше ніж за три дні до вильоту, повідомляє Посольство Великої Британії в Україні у твіттері.

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З 4:00 ранку 15 січня (з 6:00 за Києвом), подорожуючі до Англії повинні мати негативні результати тесту на COVID-19. Тест має бути зроблений методом ПЛР або одним з еквівалентних діагностичних стандартів не раніше ніж за 3 дні до вильоту, – йдеться у повідомленні.

"Британська" мутація коронавірусу

У грудні 2020 року у Британії виявили два нових штами коронавірусу, один з них – у людей, які приїхали з Південної Африки.

У ВООЗ заявили, що мутовані варіанти коронавірусу можна виявляти за допомогою вже наявних тестів, а вакцини ефективні й проти нових штамів.

22 грудня заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не заборонятиме в'їзд подорожнім з Великої Британії.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу