У Великій Британії змінили правила в'їзду для громадян та іноземців через ситуацію з коронавірусом.

Тепер потрібно отримати негативний результат тесту на COVID-19 не раніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, повідомляє пресслужба Міністерства транспорту Великобританії.

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Його треба буде пред'явити представнику авіакомпанії до посадки в літак. Якщо результату тесту не буде, то пасажиру можуть відмовити в посадці.

Після прибуття у Великобританію потрібно буде ще раз показати прикордонному контролю.

Проте все одно потрібно буде проходити обов'язкову самоізоляцію у 10 днів для тих, хто прибув з країн, внесених до списку неблагополучних з епідеміологічної точки зору. Охочих скоротити цей термін можуть здати платні тести через п'ять днів.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії

У Великій Британії восени 2020 року виявили новий штам коронавірусу. Протягом останніх днів "швидкі" отримують до 8000 викликів у порівнянні із 5500 впродовж звичайного насиченого дня.

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Також у країні почали масову вакцинацію з 8 грудня. Першими вакцинують медичних працівників, осіб, які проживають в будинках для людей похилого віку, і людей старше 80 років. У країні схвалено три препарата проти коронавірусу.

8 січня у Лондоні оголосили надзвичайний стан через загрозу переповнення лікарень пацієнтами.



Новий штамп коронавірусу \ Інфографіка 24 каналу