Коронавірус у Великобританії: нові правила в'їзду в країну
У Великій Британії змінили правила в'їзду для громадян та іноземців через ситуацію з коронавірусом.
Тепер потрібно отримати негативний результат тесту на COVID-19 не раніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, повідомляє пресслужба Міністерства транспорту Великобританії.
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Його треба буде пред'явити представнику авіакомпанії до посадки в літак. Якщо результату тесту не буде, то пасажиру можуть відмовити в посадці.
Після прибуття у Великобританію потрібно буде ще раз показати прикордонному контролю.
Проте все одно потрібно буде проходити обов'язкову самоізоляцію у 10 днів для тих, хто прибув з країн, внесених до списку неблагополучних з епідеміологічної точки зору. Охочих скоротити цей термін можуть здати платні тести через п'ять днів.
Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії
У Великій Британії восени 2020 року виявили новий штам коронавірусу. Протягом останніх днів "швидкі" отримують до 8000 викликів у порівнянні із 5500 впродовж звичайного насиченого дня.
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8 січня у Лондоні оголосили надзвичайний стан через загрозу переповнення лікарень пацієнтами.
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