В Великобритании изменили правила въезда для граждан и иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.

Теперь нужно получить негативный результат теста на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, сообщает пресс служба Министерства транспорта Великобритании.

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Его надо будет предъявить представителю авиакомпании до посадки в самолет. Если результата теста не будет, то пассажиру могут отказать в посадке.

По прибытии в Великобританию нужно будет еще раз показать пограничному контролю.

Но все равно нужно будет проходить обязательную самоизоляцию в 10 дней для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения. Желающих сократить этот срок могут сдать платные тесты через пять дней.

Что известно о ситуации с коронавирусом в Великобритании

В Великобритании осенью 2020 обнаружили новый штамм коронавируса. В течение последних дней медики получают до 8 тысяч вызовов по сравнению с 5500 в течение обычного насыщенного дня.

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Также в стране начали массовую вакцинацию с 8 декабря. Первыми вакцинируют медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых и людей старше 80 лет. В стране принято три препарата против коронавируса.

8 января в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за угрозы переполнения больниц пациентами.



Новий штамп коронавірусу \ Інфографіка 24 каналу