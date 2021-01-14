Норвегия планирует ввести обязательные COVID-тесты для всех, кто въезжает в страну. В случае невыполнения требований, людей будут штрафовать.

Туристам, которые не будут иметь теста на коронавирус придется заплатить штраф в размере 20 000 норвежских крон (2000 евро). Об этом сообщает "The Local".

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С ростом риска "импортных инфекций мы принимаем ряд мер, чтобы максимально ограничить их", заявила министр юстиции Моника Меланд.

Как только будут увеличены возможности тестирования в целом, нашей целью станет введение обязательного тестирования на границах, – добавила она.

Норвегия уже имеет одни из самых строгих правил въезда в Европе: путешественники должны предоставить отрицательный тест, сделанный в течение последних 72 часов, зарегистрироваться в местных органах власти и в большинстве случаев пройти семидневный карантин. Туристы также должны пройти еще один тест в течение 24 часов после прибытия.

Как отмечается, цель проведения тестов на границе – трудно осуществима, поэтому конкретных дат по такому нововведению нет.