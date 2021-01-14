Єгипет – один з найпопулярніших курортних напрямків серед українців. В умовах пандемії коронавірусу кількість туристів зменшилася, тому єгипетська влада розробила грандіозні плани, як залучати мандрівників цього року.

Курортна країна сподівається на сплеск туризму у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Чим дивуватиме Єгипет туристів у 2021 році

Археологи анонсують приголомшливі відкриття

Гробницю Рамзеса I в Долині царів знову відкрили для публіки після періоду закриття через реставраційні роботи. Про це повідомляє видання archaeologicalpaths.com. Вона вважається однією з найбільш збережених королівських гробниць в Долині.

Також незабаром археологи обіцяють розповісти про ще одне відкриття, повідомляє видання Luxor Times на своїй сторінці в соцмережі. У декількох сотнях метрів від першої кам'яної споруди в історії – східчастої піраміди Джосера – всесвітньо відомий єгиптолог Захі Хавасс виявив могильні вали Нового Царства з безліччю гробниць і антикваріатом. Міністерство туризму і старожитностей Єгипту навіть зняло відео, анонсуючи грандіозне відкриття.

Перший ресторан з лаунж-зоною біля пірамід

Піраміди Гізи приваблюють мільйони туристів з усього світу. Щоб створити комфортніші умови для них, на плато Гіза зі знаменитим Сфінксом і пірамідами реалізують масштабний проєкт з центром для відпочивальників, екологічним транспортом і першим в історії рестораном з лаунж-зоною.



Ресторан у пустелі / Фото: Facebook / 9PyramidsLounge

Відпочити під час екскурсії до пірамід можна на площі понад тисячу квадратних метрів. Попри те, що у ресторані збережена атмосфера бедуїнського табору з канапами та килимами, в дизайні присутній сучасний комфорт. Тут можна посидіти в тіні навісу і вибрати страви з різноманітного меню. На початку 2021 збираються відкрити ще декілька ресторанів і кафе.



Ресторан з лаунж-зоною у пустелі / Facebook / 9PyramidsLounge

Також міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані анонсував відкриття офіційного базару в пустелі, на якому туристи зможуть придбати сувеніри та місцеві товари.

Ставка на музеї

Під час пандемії в Єгипті намагаються робити ставку на культурний туризм: музеї, оглядові екскурсії та археологія.

Наприклад, у жовтні відкрили Музей Шарм-ель-Шейха: це перший музей старожитностей у всесвітньо відомому курортному місті з мальовничими піщаними пляжами та колоритним підводним світом. Також раніше на території на південь від Каїра знайшли сотню мумій в дерев'яних саркофагах, яким близько 2500 років.



Музей Тутанхамона у Шарм-ель-Шейху / tripadvisor.ru

Міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані заявляв, що знахідки будуть передані трьом музеям в Каїрі й виставлені для відвідувачів.

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Алі Гонейм з Єгипетської федерації туристичних палат впевнений, що ці відкриття й запуск роботи Великого єгипетського музею у 2021 році посприяють збільшенню потоку іноземних туристів, про це він розповів ЗМІ.