Ми завжди чекаємо літа, сонця і тепла, проте є місця на Землі, де екстремально високі температури панують постійно, і люди лише мріють про дощ. Читайте нашу добірку найспекотніших країн, міст і пустель.

Пустеля Деште-Лут в Іран



Пустеля Деште-Лут \ Фото Marcin Szymczak

Це найспекотніше місце на Землі. В іранській пустелі Деште-Лут за допомогою супутника зафіксована рекордна температура на поверхні Землі – +71 градус!

Також тут знаходиться один із найвищих барханів у світі – його висота становить 407 метри. Пам'ятки природного походження в цій пустелі простягаються на 50 тисяч квадратних кілометрів.

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Пейзажі Деште-Лут нагадують фото з поверхні Марса. Ця місцевість може стати ідеальним місцем для прогулянки під міріадами зірок, ночівлі в наметі та зустрічі світанку, оскільки ночі тут теж теплі, без різких перепадів температур.

Вогненні чи Палаючі гори в Китаї



Палаючі гори у Китаї \ Фото Wikipedia

Це одне з найспекотніших місць у світі, яке розташоване в гірській системі Тянь-Шань у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Свою назву ці гори отримали через наявність ярів, які оголюють червоний пісковик, схожий на полум'я. Супутник НАСА зареєстрував тут температуру +66,8 градуса.

Біля підніжжя гір знаходиться місто Гаочан – важливий населений пункт часів Шовкового шляху. Зараз від колишньої пишноти залишилося мало, але уряд КНР виділив гроші на його реконструкцію та відкрив доступ туристам.

Тут можна прогулятись старовинними вулицями, палацами та побувати в єдиному в Китаї підземному буддистському храмі.

Долина Смерті в пустелі Мохаве в Каліфорнії



Долина смерті в Америці \ Фото з відкритих джерел

Тут була зафіксована температура на рівні + 56,7 градусів. Це друга найжаркіша пустеля у світі. Середня температура в липні досягає + 41 градусів.

Долина Смерті сьогодні є національним парком, який приваблює туристів з усього світу. Крім природних скам'янілостей із 500-річною історією, на території парку проживає індійське плем'я тімбіша, яке переселилося в ці місця близько 1000 років тому.

Назва цього народу в перекладі означає "кам'яна фарба", основний промисел цього народу – видобуток червоної охри.

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Також у Долині Смерті знаходиться замок Скотті (Ранчо Долини Смерті) – єдина збережена вілла з часів "золотої лихоманки". Власником маєтку є чиказький мільйонер Альберт Джонсон. Він вклав ціле багатство для створення в пустельній місцевості райського куточка.

Ель-Азізія у Лівії



Ель Азізія у Лівії \ Фото з відкритих джерел

13 вересня 1922 року в Ель-Азізії зафіксували температуру + 58 градусів. Цей показник був рекордним цілих 90 років, поки у 2012 році Всесвітня метеорологічна організація не оголосила отримані дані некоректними.

Якщо ви опинитеся в цьому лівійському містечку, то вирушайте до лівійської "перлини" – сховища Каср аль-Хадж. Приблизно 1000 років тому його створив берберський народ для побутових цілей. Ця архітектурна споруда виконана з каменю, гіпсу й алебастру.

Кебілі в Тунісі



Кебілі в Тунісі \ Фото з відкритих джерел

Часто оазиси є місцем порятунку від спеки, але не в цьому випадку. Кебілі знаходиться в центрі Тунісу, тут температура підіймалася до позначки + 55 градусів.

Є дані про те, що місто Кебілі було заселене вже 200 тисяч років тому. Тут знаходиться найбільше соляне озеро, а також солончакова западина в Південному Тунісі Шотт Ель-Джерід. Влітку водойма майже пересихає, часто виникають примарні міражі.

Руб-ель-Халі на Аравійському півостріві



Руб-ель-Халі \ Фото з відкритих джерел

Ця найбільша піщана пустеля покриває майже 1/3 Аравійського півострова. Вона розташовується на території 4 країн: ОАЕ, Оману, Ємену та Саудівської Аравії. Температура влітку підіймається вище + 50 градусів.

Зазвичай, за весь рік у Руб-ель-Халі випадає не більше 30 мм опадів. Висота дюн досягає 300 метрів, завдяки мусонним південно-західним вітрам на їх вершинах утворюються бархани в вигляді півмісяця.

Томбукту в Малі



Томбукту в Малі \ Фото з відкритих джерел

Це місто розташоване на перехресті стародавніх торгових маршрутів Сахари, колись воно було процвітаючим. Тут знаходився центр освіти Африки, саме звідси почав поширюватися іслам по материку.

Головна загроза для населення – опустелювання. Дюни захоплюють місто, тут була зареєстрована температура на рівні + 54,5 градуса.

Тірат-Цві в Ізраїлі



Тірат-Цві в Ізраїлі \ Фото з відкритих джерел

У цьому місті в червні 1942 року зафіксована найвища температура в Азії, вона склала + 53,9 градусів. Тут знаходяться найбільші плантації фінікових пальм в Ізраїлі – близько 18 тисяч дерев.

Катар



Катар \ Фото з відкритих джерел

Температура повітря тут досягає +50 градусів в тіні, а середня температура влітку становить + 41 градус. Це одна з найбільш безпечних і багатих держав світу з величезною кількістю унікальних об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

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Найбільше місто Катару та одночасно його столиця – Доха є епіцентром екзотичних розваг. Наприклад, можна побачити верблюжі забіги, де жокеями є роботи.

Данакиль в Ефіопії



Данакиль в Ефіопії \ Фото з відкритих джерел

Це найбільш важкодоступне спекотне місце у світі, середньорічна температура становить + 31 градус. У пустелі Данакиль багато токсичних газів, сірчаних озер і вулканів, але особливо потрібно відзначити такий пам'ятник природи, як вулкан Даллол.

Його незвичайність полягає в формі та колірній палітрі – жерло оточують пагорби, вони підіймаються на 50 метрів над рівнинами із солі, вулкан розфарбований самою природою в незвичайні поєднання білого, червоного й жовтого кольорів.