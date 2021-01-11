Мы всегда ждем лета, солнца и тепла, однако есть места на Земле, где экстремально высокие температуры господствуют постоянно, и люди только мечтают о дожде. Читайте нашу подборку самых жарких стран, городов и пустынь.

Пустыня Деште-Лут в Иране



Пустыня Деште-Лут \ Фото Marcin Szymczak

Это самое жаркое место на Земле. В иранской пустыне Деште-Лут при помощи спутника официально зафиксирована рекордная температура на поверхности Земли – + 71 градус! Так что это и есть самая жаркая точка в мире.

Также здесь находится один из самых высоких барханов в мире, его высота составляет 407 метров. Достопримечательности природного происхождения в этой пустыне простираются на 50 тысяч квадратных километров.

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Пейзажи Деште-Лут напоминают фото с поверхности Марса. Эта местность может стать идеальным местом для прогулки под мириадами звезд, ночевки в палатке и встречи рассвета, поскольку ночи здесь тоже теплые, без резких перепадов температур.

Огненные или Горящие горы в Китае



Горящие горы в Китае \ Фото Wikipedia

Это одно из самых жарких мест в мире, которое располагается в горной системе Тянь-Шань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Свое название эти горы получили из-за наличия оврагов, которые обнажают красный песчаник, похожий на пламя. Спутник НАСА зарегистрировал здесь температуру +66,8 граддусов.

У подножья гор находится город Гаочан – важный населенный пункт времен Шелкового пути. Сейчас от былого великолепия осталось мало, но правительство КНР выделило деньги на его реконструкцию и открыло доступ туристам. Здесь можно прогуляться по древним улицам, дворцам и побыть в единственном в Китае подземном буддистском храме.

Долина Смерти в пустыни Мохаве в Калифорнии



Долина Смерти в Америке \ Фото из открытых источников

Здесь была зафиксирована температура на уровне +56,7 градусов. Это вторая самая жаркая пустыня в мире. Средняя температура в июле достигает +41.

Долина Смерти сегодня является национальным парком, который привлекает туристов со всего мира. Кроме природных окаменелостей с 500-летней историей, на территории парка проживает индийское племя тимбиша, которое переселилось в эти места около 1000 лет назад. Название этого народа в переводе означает "каменная краска", основной промысел этого народа – добыча красной охры.

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Также в Долине Смерти находится замок Скотти (Ранчо Долины Смерти) – единственная сохранившаяся вилла со времен "золотой лихорадки". Владельцем имения является чикагский миллионер Алберт Джонсон. Он вложил целое состояние для создания в пустынной местности райского уголка.

Эль-Азизия в Ливии



Эль-Азизия в Ливии \ Фото из открытых источников

13 сентября 1922 года в Эль-Азизии зафиксировали температуру +58 градусов. Этот показатель был рекордным целых 90 лет, пока в 2012 году Всемирная метеорологическая организация не объявила полученные данные некорректными.

Если вы окажитесь в этом ливийском городке, то отправляйтесь к ливийской "жемчужине" – хранилищу Каср аль-Хадж. Примерно 1000 лет назад его создал берберский народ для бытовых целей. Это архитектурное сооружение выполнено из камня, гипса и алебастра.

Кебили в Тунисе



Кебили в Тунисе \ Фото из открытых источников

Часто оазисы являются местом спасения от жары, но не в этом случае. Кебили находится в центре Туниса, здесь температура поднималась до отметки +55 градусов.

Есть данные о том, что город Кебили был населен уже 200 тысяч лет назад. Тут находится самое крупное соляное озеро, а также солончаковая впадина в Южном Тунисе Шотт Эль-Джерид. Летом водоем почти пересыхает, часто возникают призрачные миражи.

Руб-эль-Хали на Аравийский полуостров



Руб-эль-Хали \ Фото из открытых источников

Эта крупнейшая песчаная пустыня покрывает почти 1/3 Аравийского полуострова. Она располагается на территории 4 стран: ОАЭ, Омана, Йемена и Саудовской Аравии. Температура летом поднимается выше +50 градусов.

Как правило, за весь год в Руб-эль-Хали выпадает не больше 30 милиметров осадков. Высота дюн достигает 300 метров, благодаря муссонным юго-западным ветрам на их вершинах образуются барханы в виде полумесяца.

Томбукту в Мали



Томбукту в Мали \ Фото из открытых источников

Этот город расположен на перекрестке древних торговых маршрутов Сахары, когда-то он был процветающим. Здесь находился центр образования Африки, именно отсюда начал распространяться ислам по материку.

Главная угроза для населения — опустынивание. Дюны захватывают город, здесь была зарегистрирована температура на уровне +54,5 градусов.

Тират-Цви в Израиле



Тират-Цви в Израиле \ Фото из открытых источников

В этом городе в июне 1942 году была зафиксирована самая высокая температура в Азии, она составила +53,9 градусов. Здесь находятся крупнейшие плантации финиковых пальм в Израиле – около 18 тысяч деревьев.

Катар



Катар \ Фото из открытых источников

Температура воздуха здесь достигает + 50 градусов в тени, а средняя температура летом составляет +41 градусов. Это одно из наиболее безопасных и богатых государств мира с огромным количеством уникальных объектов наследия ЮНЕСКО.

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Крупнейший город Катара и одновременно его столица – Доха является эпицентром экзотических развлечений. Например, здесь можно увидеть верблюжьи забеги, где жокеями являются роботы.

Данакиль в Эфиопии



Данакиль в Эфиопии \ Фото из открытых источников

Это самое труднодоступное жаркое место в мире, среднегодовая температура составляет +31 градус. В пустыне Данакиль много токсичных газов, серных озер и вулканов, но особо нужно отметить такой памятник природы, как вулкан Даллол.

Его необычность заключается в форме и цветовой палитре – жерло окружают холмы, они возвышаются на 50 метров над равнинами из соли, вулкан раскрашен самой природой в необычные сочетания белого, красного и желтого цветов.