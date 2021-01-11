Шри-Ланка в ближайшее время готовится официально открывать небо для всех иностранных туристов. В то же время, украинцы уже отдыхают здесь и успели рассказать об особенностях отдыха в курортной стране.

О том, что украинские туристы уже не только отдыхают на Шри-Ланке, но и умудрились стать событием для местных новостей, пишет РБК-Украина.

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Украинцы стали героями для СМИ курортной страны

О прибытии украинских групп сообщают местные интернет-издания, а репортажи из аэропорта с прибывшими украинцами показывают в местных новостных выпусках.

В основном граждан Украины называют спасителями экономики и одновременно теми, кто может подвергнуть опасности инфицирования COVID-19.

Пятая группа украинских туристов прибыла на Шри-Ланку / YouTube / Ada Derana

В первых прибывших туристов обнаружили COVID-19

Вопреки пандемии коронавируса, власти островного государства решились дать экономике шанс заработать на туризме и запустили пилотный проект по приему туристических групп из 28 декабря 2020. Им удалось договориться с украинскими туроператорами, и первая группа туристов прибыла на Шри-Ланку до нового года.

Украинским туристам будет предоставлено размещение в гостиницах прибрежной полосы (в основном в курортных городах Оггала, Берувала и Бентота), и они окажутся в "туристическом пузыре". Они не смогут контактировать с местными жителями в этом районе. Всего по этой программе прибудут 2580 туристов, в основном из стран СНГ, – отметил министр туризма Прасанне Ранатунга.

Однако несколько дней спустя местные СМИ написали, что в пяти украинских туристов из первой группы тесты оказались положительными. Позже в трех повторные тесты оказались отрицательные, а двух туристов оставили в отеле на самоизоляции.



Отдых на Шри-Ланке / world-travel.pl.ua

Между тем, у местных властей и населения это вызвало опасения по поводу безопасности пилотного туристического проекта с участием украинских туристов, но Ранатунга заверил, что для предотвращения контактов туристов с местным населением используются строгие меры.

Из-за нелегальных экскурсий запланированные туры по стране отменили

Украинские туристы возмущались тем, что их не предупредили об ограничении в свободном передвижении по стране. Поэтому несмотря на запреты, они отправились на экскурсии за пределы определенных властью территорий.

В официальном письме на имя министра туризма Прасанне Ранаттунга от 2 января председатель Шри-Ланки по туризму Кимарли Фернандо написала, что Управление развития туризма Шри-Ланки (SLTDA) узнало о нелегальных экскурсиях со СМИ, сообщает издание economynext.com.

В сообщении говорится, что регулирующий орган Шри-Ланки не был проинформирован об экскурсиях украинской туристической группы в Мириссу и Ялу на прошлой неделе, а соответствующие туристические агенты не сообщили маршруты.



Официальное письмо относительно украинских туристов / economynext.com

Мы услышали, что частные лодки возят туристов для наблюдения за китами, а 28 сафари-джипов доставляют их внутрь Яли. Но в настоящее время мы не получили никакой информации ни от промоутера, ни от турагентов, – написала она дальше.

В результате Министерство туризма отменило тур, организованный для группы украинских путешественников, которые хотели посетить религиозные и археологические памятники в Сигирии и Полоннарувы. А местных водителей, которые возили туристов на сафари по Яли, отправили на 14-дневный карантин.

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Отдых под охраной

Многие украинцы не готовы принять такие правила и требуют выпустить их в город, чтобы поесть в ресторанах, покататься на скутере и насладиться пейзажами.

Директор одного из украинских турагентств Анна Шевчук-Барабаш написала на своей странице в Facebook о том, что туристы на Шри-Ланке делятся на две категории: первые наслаждаются отдыхом, а вторые жалуются и возмущаются.

По ее словам, часть туристов "кайфуют от того, что же оказались на берегу океана, пьют ром, едят морепродукты и наслаждаются". В комментариях к посту пользователи публикуют фото военизированной охраны, которая следит за порядком, а также отмечают, что прошмыгнуть не удастся, потому что каждый отель охраняется военными с автоматами.



Охрана в отеле / Фото: Facebook / annet.barabash

Стоит отметить, что все туристы, прибывающие на остров, обязаны придерживаться строгих правил, сформулированных совместно министерствами здравоохранения и туризма. Отдыхающие должны сдать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета из Киева. По прибытии в Шри-Ланке необходимо проходить дополнительные тесты.