Шрі-Ланка найближчим часом готується офіційно відкривати небо для усіх іноземних туристів. В той самий час, українці вже відпочивають тут й встигли розповісти про особливості відпочинку в курортній країні.

Про те, що українські туристи вже не лише відпочивають на Шрі-Ланці, але й примудрилися стати подією для місцевих новин, пише РБК-Україна.

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Українці стали героями для ЗМІ курортної країни

Про прибуття українських груп повідомляють місцеві інтернет-видання, а репортажі з аеропорту з прибулими українцями показують у місцевих новинних випусках.

В основному громадян України називають рятівниками економіки й водночас тими, хто може наразити на небезпеку інфікування COVID-19.

П'ята група українських туристів прибула на Шрі-Ланку / YouTube / Ada Derana

У перших прибулих туристів виявили COVID-19

Всупереч пандемії коронавірусу, влада острівної держави наважилася дати економіці шанс заробити на туризмі й запустили пілотний проєкт з прийому туристичних груп із 28 грудня 2020 року. Їй вдалося домовитися з українськими туроператорами, і перша група туристів прибула на Шрі-Ланку до нового року.

Українським туристам буде надано розміщення в готелях прибережної смуги (в основному в курортних містах Оггала, Берувала і Бентота), і вони опиняться в "туристичній бульбашці". Вони не зможуть контактувати з місцевими жителями в цьому районі. Всього за цією програмою прибудуть 2580 туристів, в основному з країн СНД, – зазначив міністр туризму Прасанна Ранатунга.

Проте декілька днів потому місцеві ЗМІ написали, що у п'ятьох українських туристів з першої групи тести виявилися позитивними. Пізніше у трьох повторні тести виявилися негативні, а двох туристів залишили в готелі на самоізоляції.



Відпочинок на Шрі-Ланці / world-travel.pl.ua

Між тим, у місцевої влади та населення це викликало побоювання з приводу безпеки пілотного туристичного проєкту за участі українських туристів, але Ранатунга запевнив, що для запобігання контактів туристів з місцевим населенням вживаються суворі заходи.

Через нелегальні екскурсії заплановані тури країною скасували

Українські туристи обурювалися тим, що їх не попередили про обмеження у вільному пересуванні країною. Тому попри заборони, вони вирушили на екскурсії за межі визначених владою територій.

В офіційному листі на ім'я міністра туризму Прасанни Ранаттунга від 2 січня голова Шрі-Ланки з туризму Кимарлі Фернандо написала, що Управління розвитку туризму Шрі-Ланки (SLTDA) дізналося про нелегальні екскурсії зі ЗМІ, повідомляє видання economynext.com.

У повідомленні говориться, що регулювальний орган Шрі-Ланки не був проінформований про екскурсії української туристичної групи в Міріссу і Ялу минулого тижня, а відповідні туристичні агенти не повідомили маршрути.



Офіційний лист стосовно українських туристів / economynext.com

Ми почули, що приватні човни возять туристів для спостереження за китами, а 28 сафарі-джипів доставляють їх всередину Яли. Проте на цей час ми не отримали ніякої інформації ні від промоутера, ні від турагентів, – написала вона далі.

В результаті Міністерство туризму скасувало тур, який був організований для групи українських мандрівників, які хотіли відвідати релігійні та археологічні пам'ятки в Сігірії та Полоннаруві. А місцевих водіїв, які возили туристів на сафарі по Ялі, відправили на 14-денний карантин.

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Відпочинок під охороною

Чимало українців не готові прийняти такі правила й вимагають випустити їх в місто, щоб поїсти в ресторанах, покататися на скутері й насолодитися пейзажами.

Директорка одного з українських турагентств Анна Шевчук-Барабаш написала на своїй сторінці в Facebook про те, що туристи на Шрі-Ланці діляться на дві категорії: перші насолоджуються відпочинком, а другі скаржаться й обурюються.

За її словами, частина туристів "кайфують від того, що таки опинилися на березі океану, п'ють ром, їдять морепродукти та насолоджуються". У коментарях до посту користувачі публікують фото воєнізованої охорони, яка стежить за порядком, а також зауважують, що прошмигнути не вдасться, тому що кожен готель охороняється військовими з автоматами.



Охорона в готелі / Фото: Facebook / annet.barabash

Варто зазначити, всі туристи, які прибувають на острів, зобов'язані дотримуватися суворих правил, сформульованих спільно міністерствами охорони здоров'я та туризму. Відпочивальники повинні здати ПЛР-тести за 72 години до вильоту з Києва. Після прибуття в Шрі-Ланці необхідно проходити додаткові тести.