Оглядове колесо – один з найвідоміших атракціонів у Будапешті. Тепер його об'єднали з рестораном: страви подають прямо в кабінки. Скільки коштує романтична вечеря в повітрі – читайте в матеріалі.

Про те, що у Будапешті ресторан зірки Мішлен "Costes" вирішив подавати свої страви у приватних скляних каютах на міському колесі огляду, пише видання "Lonely Planet".

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Поки сотні міст закривають музеї та визначні пам'ятки, оглядове колесо в Будапешті працює і пандемія не стала на заваді. Навпаки, саме завдяки необхідності дотримуватися соціальної дистанції, виникла ідея влаштувати тут ресторан.

Власник ресторану Кароль Геренд, каже, що зараз для людей дуже важливо сидіти окремо від інших гостей заради безпеки. Оглядове колесо – ідеальне місце для цього.



Ресторан в Будапешті на оглядовому колесі / Фото: Facebook / Costesdowntown

Які страви пропонують на оглядовому колесі в Будапешті

Гостям ресторани пропонують чотири страви: закуски, аперитив, основну страву та десерт.

У який спосіб відбувається подача страв

Звичайно, їх готують на землі. Спочатку офіціант подає закуски, колесо робить оберт. Потім, коли кабінка знову внизу – подають аперитив, потім – основну страву, і нарешті – десерт.

Гості задоволені й стравами, і видом. А головне – ризик підхопити коронавірус значно зменшується.



Ресторан в Будапешті на оглядовому колесі / Фото: Facebook / Costesdowntown

Скільки коштує романтична вечеря над містом

Абонементи для походу в незвичайний ресторан в Будапешті становлять 155 доларів з людини, вони розпродаються протягом декількох днів. Але через похолодання, власники ресторанів планують подальші дати навесні, коли погода знову стане теплою.