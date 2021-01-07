У місті Харбін, що в найпівнічнішій провінції Китаю Хейлунцзян, туристичний сезон в розпалі. Тисячі людей їдуть сюди, щоб спостерігати за неймовірним гігантським містечком з льоду.

Про те, що у Харбіні вже 22-й раз спорудили зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу", повідомляє "Xinhua".

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Крижане місто розкинулося на площі понад 600 тисяч квадратних метрів. Найбільш захопливий вигляд воно має в темний час доби, коли вмикається ілюмінація.



Парк розваг "Світ льоду та снігу"



У Китаї спорудили гігантське місто з льоду



Зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу"

Крім того, в Харбіні традиційно проводиться один із найбільших у світі фестивалів скульптури з льоду і снігу. Відвідувачі шоу можуть не тільки помилуватися на крижані скульптури, але і покататися на санках, пограти в хокей і футбол на льоду, зробити забіг на ковзанах або взяти участь у гірськолижних змаганнях тощо.



У Харбіні спорудили гігантське місто з льоду



Зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу"

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