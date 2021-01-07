В городе Харбин, что в самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, туристический сезон в разгаре. Тысячи людей едут сюда, чтобы наблюдать за невероятным гигантским городком со льда.

О том, что в Харбине уже 22-й раз построили зимний парк развлечений "Мир льда и снега", сообщает "Xinhua".

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Ледяной город раскинулся на площади более 600 тысяч квадратных метров. Наиболее захватывающий вид он имеет в темное время суток, когда включается иллюминация.



Парк развлечений "Мир льда и снега"



В Китае построили гигантский город изо льда



Зимний парк развлечений "Мир льда и снега"

Кроме того, в Харбине традиционно проводится один из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из льда и снега. Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и футбол на льду, сделать забег на коньках или принять участие в горнолыжных соревнованиях и тому подобное.



В Харбине построили гигантский город изо льда



Зимний парк развлечений "Мир льда и снега"

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