В Китае построили гигантский город из снега и льда: видео и фото, которые поражают масштабами
В городе Харбин, что в самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, туристический сезон в разгаре. Тысячи людей едут сюда, чтобы наблюдать за невероятным гигантским городком со льда.
О том, что в Харбине уже 22-й раз построили зимний парк развлечений "Мир льда и снега", сообщает "Xinhua".
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Ледяной город раскинулся на площади более 600 тысяч квадратных метров. Наиболее захватывающий вид он имеет в темное время суток, когда включается иллюминация.
Парк развлечений "Мир льда и снега"
В Китае построили гигантский город изо льда
Зимний парк развлечений "Мир льда и снега"
Кроме того, в Харбине традиционно проводится один из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из льда и снега. Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и футбол на льду, сделать забег на коньках или принять участие в горнолыжных соревнованиях и тому подобное.
В Харбине построили гигантский город изо льда
Зимний парк развлечений "Мир льда и снега"
Смотрите видео онлайн:
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