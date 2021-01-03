В Швеции открылся на зимний сезон отель Icehotel, который внутри построен из снега и льда. Для посетителей доступны комнаты в двух разных частях отеля. В частности, все желающие могут провести ночь в уникальных арт-галереях, каждая из которых спроектирована совсем другим дизайнером.

Отель расположен на севере Швеции, в 200 километрах от Северного полярного круга. По первоначальному замыслу, это была художественная галерея, основанная в 1989 году. Однако уже 31 год это место привлекает туристов, как один из самых оригинальных отелей в мире. Об этом пишет Insider.

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Отель состоит из двух частей:

в постоянной секции расположены так называемые теплые и ледяные комнаты, которые доступны для заселения в течение года;

во временной построены ледяные арт-люксы, которые спроектированы различными художниками и ежегодно восстанавливаются после таяния.

12 новых временных арт-люксов будут открыты для всех посетителей до 11 апреля 2021 года.



"Клубничная комната" в Icehotel / Фото с официального сайта отеля

Для гостей, у которых нет возможности лично посещать отель в Швеции, на сайте доступен AR-тур по всем комнатам.

Комната в стиле ледяного леса

Один из уникальных арт-люксов спроектирован как ледяной лес, где гости находятся в окружении ледяных деревьев с ветками и листьями изо льда.

Здесь вы можете посидеть в тишине или прогуляться за руку со своей парой среди ледяных деревьев, которые застыли во времени,

– говорится в описании на сайте.



Ледяной лес в одной из комнат Icehotel / Фото с официального сайта отеля

Холодная сауна в мире

На территории отеля размещена сауна, которую дизайнеры описывают, как "возможно, самую холодную во всем мире". Креативный директор и архитектор Icehotel рассказал, что хотел создать комнату, которая "играет с ощущением тепла на фоне низких температур".

Интересно, что отель рекомендует гостям провести 1 ночь в ледяной комнате и несколько – в одной из теплых.



Сауна, полностью сделанная изо льда / Фото с официального сайта Icehotel

Обратите внимание! Во всех ледяных комнатах поддерживается температура в минус 5 градусов. Поэтому гостям предоставляют спальные мешки, а также рекомендуют носить термобелье, шапку, теплые носки и свитер.

Теплая часть ледяного отеля

На территории теплой части отеля расположено несколько уютных ресторанов. Из-за ограничений, внедренных правительством Швеции, за одним столом не могут находиться больше, чем 4 человека.

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Кроме этого, в секции размещены номера, которые доступны для проживания в течение всего года. Температура в них всегда держится на уровне комнатной, в отличие от ледяных арт-люксов.



Комната в отеле Icehotel / Фото с официального сайта отеля