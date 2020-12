На этот раз, Антон Птушкин – известный тревел-документалист совершил путешествие в счастливую страну – Швецию. В этом материале читайте о ней интересные факты от путешественника.

Это мой второй приезд сюда и я рад, что сейчас приехал именно летом. Потому что в прошлый раз я был в Швеции зимой, все было совсем по-другому. Погода очень сильно влияет на восприятие города, один и тот же город, в дождь и солнце выглядит по-разному. Поэтому, конечно, лучше приезжать сюда летом, – поделился Антон Птушкин в випуске.

Счастливая страна

С 2012 года ООН ежегодно публикует рейтинг World Happines Report – это рейтинг самых счастливых стран в мире, где по результатам 2020 Швеция занимает 7 место. Причин для счастья у шведов несколько: во-первых, относительное равенство в обществе, ведь разница между богатыми и бедными несущественная, потому что здесь не принято выставлять напоказ свое богатство. Во-вторых, люди в Швеции социально защищены, они не боятся потерять работу, потому что уволить шведа почти невозможно. Жители Швеции не работают больше средней нормы, а остальное время тратят на себя, семью, природу и спорт.



Швеция / pptravel.ru

Швеция покупает мусора в других странах

Швеции не хватает собственного мусора, поскольку мусоросжигательные заводы перерабатывают 99% мусора и менее 1% отходов в итоге попадает на свалку. Стокгольм более чем на 40% обеспечивается электроэнергией путем переработки отходов. Поэтому государство закупает мусор в соседних странах. Благодаря полученной энергии от переработки отходов Швеция отапливает более 1 миллион квартир и еще почти 700 тысяч квартир обеспечивает электроэнергией.

Мини-магазин винила для мышей

Anonymouse – художественный коллектив, который создает миниатюрные произведения искусства. Они показывают сценки из жизни мышей, если их образ жизни был бы похож на поведение людей. Мини-магазин винила для мышей Ricotta Records расположен в шведском городе Лунд.



Мини-магазин винила для мышей / vokrugsveta.ua

Швеция не вводила карантин

Швеция – единственная страна в ЕС, что не закрывалась на карантин, а все ограничения, которые были, имели лишь рекомендательный характер.

Страна, в которой почти невозможно уволить человека

В Швеции существует система First In, Last Out, что означает: чем больше ты работаешь в компании, тем сложнее тебя уволить. Для увольнения должны быть очень веские причины, и даже если сотрудника хотят уволить, ему могут предложить компенсацию в сумме полугодовой зарплаты.

Почему Швеция считается счастливой страной – смотрите в выпуске:

