Цього разу, Антон Птушкін – відомий тревел-документаліст здійснив подорож у щасливу країну – Швецію. У матеріалі Travel24 читайте про неї цікаві факти від мандрівника.

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Це мій другий приїзд сюди і я радий, що зараз приїхав саме влітку. Тому що минулого разу я був у Швеції взимку, все було зовсім по-іншому. Погода дуже сильно впливає на сприйняття міста, одне і те ж місто, в дощ і сонце виглядає по-різному. Тому, звісно, краще приїжджати сюди влітку, – поділився Антон Птушкін у випуску.

Щаслива країна

З 2012 року ООН щорічно публікує рейтинг World Happines Report – це рейтинг найщасливіших країн у світі, де за результатами 2020 року Швеція займає 7 місце. Причин для щастя у шведів кілька: по-перше, відносна рівність у суспільстві, адже різниця між багатими та бідними не суттєва, тому що тут не заведено виставляти напоказ своє багатство. По-друге, люди у Швеції соціально захищені, вони не бояться втратити роботу, тому що звільнити шведа майже неможливо. Мешканці Швеції не працюють більше середньої норми, а решту часу витрачають на себе, сім'ю, природу і спорт.



Швеція / pptravel.ru

Швеція купує сміття в інших країнах

Швеції не вистачає власного сміття, оскільки сміттєспалювальні заводи переробляють 99% сміття і менш як 1% відходів в підсумку потрапляє на сміттєзвалище. Стокгольм більш ніж на 40% забезпечується електроенергією шляхом переробки відходів. Тому держава закуповує сміття в сусідніх країнах. Завдяки отриманій енергії від переробки відходів Швеція опалює понад 1 мільйон квартир і ще майже 700 тисяч квартир забезпечує електроенергією.

Міні-магазин вінілу для мишей

Anonymouse – художній колектив, який створює мініатюрні твори мистецтва. Вони показують сценки із життя мишей, якщо їхній спосіб життя був би схожий на поведінку людей. Міні-магазин вінілу для мишей Ricotta Records розташований у шведському місті Лунд.



Міні-магазин вінілу для мишей / vokrugsveta.ua

Швеція не вводила карантин

Швеція – єдина країна в ЄС, яка не закривалася на карантин, а всі обмеження, які були, мали лише рекомендаційний характер.

Країна, у якій майже неможливо звільнити людину

У Швеції існує система First In, Last Out, що означає: чим більше ти працюєш в компанії, тим складніше тебе звільнити. Для звільнення повинні бути дуже вагомі причини, і навіть якщо співробітника хочуть звільнити, йому можуть запропонувати компенсацію у сумі піврічної зарплатні.

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Чому Швеція вважається щасливою країною – дивіться у випуску:

Приємного перегляду!