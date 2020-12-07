Цього разу, Антон Птушкін – відомий тревел-документаліст здійснив подорож на одні з найвіддаленіших островів в Атлантичному океані – Азори. У цьому матеріалі читайте цікаві факти від мандрівника про Азорські острови.

Антон Птушкін дізнався, що цікавого приховує зелене місце з ізольованим кліматом.

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Невеликий за площею архіпелаг складається з 9 островів. З точки зору клімату Азори – унікальне місце. Воно знаходиться на 38 широті, що досить північно, але при цьому температура взимку на вулиці становить +15°C. Снігу і заморозків тут не буває ніколи. А секрет такого клімату – тепла течія Гольфстріму, яка проходить через архіпелаг і нагріває океан.

Я прилетів на острови взимку і аніскільки не пошкодував. Навіть в цю пору року вони приголомшливо красиві, дуже зелені, і що дуже важливо, практично безлюдні. Я давно не пам'ятаю, щоб так відпочивав душею під час їзди за кермом, насолоджуючись красою, – каже Антон Птушкін.

"Ноїв ковчег" для світової флори

На Азорських островах досі є залишки реліктового лісу, який існував тут сотні років до приходу людей. Він строго охороняється як біорезерв Євросоюзу. В радіусі 1,5 тисячі кілометрів немає ніяких шкідливих виробництв, а через вологий клімат острова цвітуть і пахнуть навіть взимку. Азори називають "Ноєвим ковчегом" для фауни, адже сюди звозять різні рослини зі всього світу.

Азорські острови / tripmydream.ua

Податок на котів

Коти на островах вважаються "інвазивними" тваринами, адже через них тут зникло кілька видів птахів.

Еверест серед Атлантики

Гора Піку – це діючий стратовулкан, розташований на острові Файя. Її висота становить 2351 метр над рівнем моря. Тим не менш, це одна з найвищих гір у світі. Велика частина гори прихована під водою, але якби вся гора знаходилася над водою, то її висота склала б більше 8400 метрів, що всього на 400 метрів нижче висоти Евересту.

Гора Піку на Азорах / livingtours.com

Цікаві традиції яхтсменів

У місті Орта на острові Фаял знаходиться зручно розташована бухта, в якій зараз розташувалася одна з найбільш відвідуваних марин в світі і місце, де зустрічаються всі яхтсмени при перетині Атлантики. За весь час свого існування марина отримала кілька цікавих традицій. Одна з них: кожна яхта, яка заходить сюди, повинна залишити на пам'ять про себе малюнок. Тут утворилося не менше 10 тисяч малюнків. Ними покриті пірси, тротуари, стіни і навіть лавочки.



Малюнки яхтсменів на острові Фаял / ozsailingteam.com

Місто в кратері вулкана

В середині острова Сан Мігель знаходиться кілька вулканічних кальдер. В одному з кратерів вулкана діаметром 5 кілометрів і глибиною 400 метрів азорці побудували місто Сеті-Сідадішз населенням 800 чоловік.

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Дивіться випуск, щоб дізнатися, чому Азори – унікальне зелене місце з ізольованим кліматом.

Приємного перегляду!