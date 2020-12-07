На этот раз, Антон Птушкин – известный тревел-документалист совершил путешествие на одни из самых отдалённых островов в Атлантическом океане – Азоры. В этом материале читайте интересные факты от путешественника об Азорских островах.

Антон Птушкін узнал, что интересного скрывает зеленое место с изолированным климатом.

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Небольшой по площади архипелаг состоит из 9 островов. С точки зрения климата Азоры – уникальное место. Оно находится на 38 широте, что достаточно северно, но при этом температура зимой на улице составляет + 15°C. Снега и заморозков здесь не бывает никогда. А секрет такого климата – теплое течение Гольфстрима, которая проходит через архипелаг и нагревает океан.

Я прилетел на острова зимой и нисколько не пожалел. Даже в это время года они потрясающе красивы, очень зеленые, и что очень важно, практически безлюдны. Я давно не помню, чтобы так отдыхал душой во время езды за рулем, наслаждаясь красотой, – говорит Антон Птушкин.

"Ноев ковчег" для мировой флоры

На Азорских островах до сих пор есть остатки реликтового леса, который существовал здесь сотни лет до прихода людей. Он строго охраняется как биорезерв Евросоюза. В радиусе 1,5 тысячи километров нет никаких вредных производств, а из-за влажного климата острова цветут и пахнут даже зимой. Азоры называют "Ноевым ковчегом" для фауны, ведь сюда свозят различные растения со всего мира.



Азорские острова / tripmydream.ua

Налог на котов

Коты на островах считаются "инвазивными" животными, ведь из-за них здесь исчезло несколько видов птиц.

Эверест среди Атлантики

Гора Пику – это действующий стратовулкан, расположенный на острове Файя. Ее высота составляет 2351 метр над уровнем моря. Тем не менее, это одна из самых высоких гор в мире. Большая часть горы скрыта под водой, но если бы вся гора находилась над водой, то ее высота составила бы более 8400 метров, что всего на 400 метров ниже высоты Эвереста.

Гора Пику на Азорах / livingtours.com

Интересные традиции яхтсменов

В городе Орта на острове Фаял находится удобно расположеная бухта, в которой сейчас расположилась одна из самых посещаемых марин в мире и место, где встречаются все яхтсмены при пересечении Атлантики. За все время своего существования марина получила несколько интересных традиций. Одна из них: каждая яхта, которая заходит сюда, должна оставить на память о себе рисунок. Здесь образовалось не менее 10 тысяч рисунков. Ими покрыты пирсы, тротуары, стены и даже скамейки.

Рисунки яхтсменов на острове Фаял / ozsailingteam.com

Город в кратере вулкана

В середине острова Сан Мигель находится несколько вулканических кальдер. В одном из кратеров вулкана диаметром 5 километров и глубиной 400 метров азорци построили город Сети-Сидадишз населением 800 человек.

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Смотрите выпуск, чтобы узнать, почему Азоры – уникальное зеленое место с изолированным климатом.

Приятного просмотра!