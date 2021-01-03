У Швеції відкрився на зимовий сезон готель Icehotel, який всередині збудований зі снігу та льоду. Для відвідувачів доступні кімнати у двох різних частинах готелю. Зокрема, всі охочі можуть провести ніч в унікальних арт-галереях, кожна з яких спроєктована зовсім іншим дизайнером.

Готель розташований на півночі Швеції, за 200 кілометрів від Північного полярного кола. За початковим задумом, це була художня галерея, заснована у 1989 році. Однак вже 31 рік це місце приваблює туристів, як один з найбільш оригінальних готелів у світі. Про це пише Insider.

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Готель складається з двох частин:

у постійній секції розташовані так звані теплі та крижані кімнати, які доступні для заселення протягом року;

у тимчасовій побудовані крижані артлюкси, які спроєктовані різними художниками і щорічно відновлюються після танення.

12 тимчасових нових артлюксів будуть відкриті для всіх відвідувачів до 11 квітня 2021 року.



"Полунична кімната" в Icehotel / Фото з офіційного сайту готелю

Для гостей, які не мають змоги особисто відвідувати готель у Швеції, на сайті доступний AR-тур всіма кімнатами.

Кімната у стилі крижаного лісу

Одну з унікальних арт-люксів спроєктований як крижаний ліс, де гості перебувають в оточенні крижаних дерев з гілками і листям з льоду.

Тут ви можете посидіти в тиші чи прогулятися за руку зі своєю парою серед льодяних дерев, які застигли в часі,

– мовиться в описі на сайті.



Крижаний ліс в одній з кімнат Icehotel / Фото з офіційного сайту готелю

Найхолодніша сауна у світі

На території готелю розміщена сауна, яку дизайнери описують, як "можливо, найхолоднішу у всьому світі". Креативний директор та архітектор Icehotel розповів, що хотів створити кімнату, яка "грає з відчуттям тепла на фоні низьких температур".

Цікаво, що готель рекомендує гостям провести 1 ніч в льодяній кімнаті і декілька – в одній з теплих.



Сауна, повністю зроблена з льоду / Фото з офіційного сайту Icehotel

Зверніть увагу! У всіх крижаних кімнатах підтримується температура в мінус 5 градусів. Тож гостям надають спальні мішки, а також рекомендують носити термобілизну, шапку, теплі шкарпетки і светр.

Тепла частина крижаного готелю

На території теплої частини готелю розташовано кілька затишних ресторанів. Через обмеження, запровадженні урядом Швеції, за одним столом не можуть перебувати більше, ніж 4 людини.

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Крім цього, в секції розміщені номери, які доступні для проживання протягом всього року. Температура в них завжди тримається на рівні кімнатної, на відміну від крижаних артлюксів.



Кімната в готелі Icehotel / Фото з офіційного сайту готелю