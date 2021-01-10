Колесо обозрения – один из самых известных аттракционов в Будапеште. Теперь его объединили с рестораном: блюда подают прямо в кабинки. Сколько стоит романтический ужин в воздухе – читайте в материале.

О том, что в Будапеште ресторан звезды Мишлен "Costes" решил подавать свои блюда в частных стеклянных каютах на городском колесе обозрения, пишет издание "Lonely Planet".

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Пока сотни городов закрывают музеи и достопримечательности, колесо обозрения в Будапеште работает и пандемия не помешала. Напротив, именно благодаря необходимости соблюдать социальную дистанцию, возникла идея устроить здесь ресторан.

Владелец ресторана Кароль Геренд, говорит, что сейчас для людей очень важно сидеть отдельно от других гостей ради безопасности. Колесо обозрения – идеальное место для этого.



Ресторан в Будапеште на колесе обозрения / Фото: Facebook / Costesdowntown

Какие блюда предлагают на колесе обозрения в Будапеште

Гостям рестораны предлагают четыре блюда: закуски, аперитив, основное блюдо и десерт.

Каким образом происходит подача блюд

Конечно, их готовят на земле. Сначала официант подает закуски, колесо делает оборот. Затем, когда кабинка снова внизу – подают аперитив, затем – основное блюдо, и наконец – десерт.

Гости довольны и блюдами, и видом. А главное – риск подхватить коронавирус значительно уменьшается.



Ресторан в Будапеште на колесе обозрения / Фото: Facebook / Costesdowntown

Сколько стоит романтический ужин над городом

Абонементы для похода в необычный ресторан в Будапеште составляют 155 долларов с человека, они распродаются в течение нескольких дней. Но из-за похолодания, владельцы ресторанов планируют дальнейшие даты весной, когда погода снова станет теплой.