К сожалению, не каждый имеет возможность путешествовать и наслаждаться живописными местами вживую. Не проблема: в соцсетях есть тысячи аккаунтов, которые с помощью фотографий передают невероятные пейзажи.

Travel24 подобрал Instagram-страницы, которые вдохновят путешествовать, а также придадут немного прекрасного в вашу жизнь.

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Travel-фотографы за которыми стоит следить

Крис Беркард (3,6 миллиона подписчиков)

Фотограф, который сосредоточился на путешествиях и пейзажах природы.

Мишель фон Кальбен (34,4 тысячи подписчиков)

Девушка, которая покинула свою работу, чтобы осуществить мечту – стать фотографом. Согласитесь, у нее это получается очень хорошо.

Алекс Строл (2 миллиона подписчиков)

Фотограф и режиссер, который в основном снимает пейзажи природы в тихих минутах собственных приключений.

Александр Ладанивский (221 тысяча подписчиков)

Travel-фотограф, который организовывает туры в самые отдаленные уголки планеты, где и создает уникальный контент. Кстати, одно из его фото распространял сам Леонардо Ди Каприо.

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Елиот (78,6 тысячи подписчиков)

Он путешествует по миру с камерой и делится по-настоящему увлекательными фотографиями.

Путешествовать можно разными способами!