На жаль, не кожен має можливість подорожувати та насолоджуватися мальовничими місцинами наживо. Не проблема: у соцмережах є тисячі акаунтів, які за допомогою світлин передають неймовірні пейзажі.

Travel24 підібрав Instagram-сторінки, які надихнуть мандрувати, а також додадуть трохи прекрасного у ваше життя.

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Travel-фотографи за якими варто стежити

Кріс Беркард (3,6 мільйона підписників)

Фотограф, який зосередився на подорожах та пейзажах природи.

Мішель фон Кальбен (34,4 тисячі підписників)

Дівчина, яка покинула свою роботу, щоб здійснити мрію – стати фотографом. Погодьтеся, у неї це виходить дуже добре.

Алекс Строл (2 мільйони підписників)

Фотограф та режисер, який в основному знимкує пейзажі природи у тихих хвилинах власних пригод.

Олександр Ладанівський (221 тисяча підписників)

Travel-фотограф, який організовує тури у найвіддаленіші куточки планети, де й створює унікальний контент. До речі, одне з його фото поширював сам Леонардо Ді Капріо.

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Еліот (78,6 тисячі підписників)

Він подорожує світом з камерою й ділиться по-справжньому захопливими світлинами.

Подорожувати можна у різний спосіб!